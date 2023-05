Le Collège Boréal et le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (Réseau-femmes) ont signé récemment un protocole d’entente destiné à offrir de nouvelles possibilités aux femmes victimes de violence ou en quête de bien-être et d’autonomie. Cette collaboration se traduit notamment par un accès privilégié aux services d’emploi, au service de navigation en intégration socioéconomique et aux programmes de formation du Collège Boréal à Windsor.

Les installations du campus de Windsor pourront également être mises à la disposition du Réseau-femmes et les cohortes étudiantes du Collège Boréal pourront, quant à elles, bénéficier de possibilités accrues de stages offerts dans le cadre de leurs études postsecondaires, comme en Techniques de travail social.

De plus, les étudiantes du Collège Boréal pourront profiter d’un appui, notamment celles qui sont susceptibles de souffrir de violence conjugale ou les nouvelles arrivantes qui ont besoin de soutien et de connaissances sur la façon d’obtenir des services juridiques.

En outre, la signature de cette entente permet d’appuyer les femmes qui souhaitent savoir comment démarrer une entreprise et répondre à leurs besoins en logement, ainsi que les familles qui ont besoin de dons ou de tout autre service offert par le Réseau-femmes.

« Prendre la mesure et assumer pleinement notre rôle de collège communautaire est un privilège que nous devons mettre au service des personnes qui en ont le plus besoin. Ce nouveau protocole d’entente avec le Réseau-femmes permet ainsi au Collège Boréal de faire une réelle différence dans la vie des femmes afin de faciliter leur intégration socio-économique et leur épanouissement tant personnel que professionnel », explique Frédéric Boulanger, directeur du campus Windsor.

« Nous sommes heureuses d’entrer dans cette collaboration avec le Collège Boréal. C’est une étape excitante et pleine de promesses pour le Réseau ainsi que pour les femmes francophones qui fréquentent le Collège. Cela va nous permettre de présenter nos propres services directement aux étudiantes, une étape importante pour regrouper l’offre conjointe de nos services en français afin de mieux accueillir les femmes francophones dans toutes les régions », déclare Linda Rochon, présidente du conseil d’administration du Réseau-femmes.

Source : Collège Boréal

Photo de gauche à droite : Linda Rochon et Danielle Péladeau (Réseau-femmes), Frédéric Boulanger et Martin Junior Itanioua (Collège Boréal, Windsor)