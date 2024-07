Olaïsha Francis

En quête de sécurité, les personnes réfugiées ou déplacées de force affrontent de nombreux défis. Qu’il s’agisse de trouver un médecin, une école pour leurs enfants ou simplement un lieu où ceux-ci peuvent se sentir inclus et s’amuser, ces efforts témoignent du courage des familles nouvellement arrivées. La Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin, est l’occasion de mettre en lumière ces histoires.

Pour marquer cette journée, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a organisé une cérémonie intimiste et personnalisée. Traditionnellement, l’organisme, en partenariat avec diverses organisations de Windsor, tenait un grand événement réunissant plus de 600 convives. Cependant, cette année, le CCFWEK a opté pour une approche plus restreinte, regroupant 45 participants pour un repas qui rendait hommage à la résilience et aux contributions des personnes réfugiées.

La nouvelle formule, plus intime, visait à faciliter les échanges et permettre aux réfugiés de partager leurs parcours sans intimidation. « Il peut être difficile de s’exprimer devant un large public, explique Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK. Cette approche plus personnelle permet de mieux comprendre les expériences uniques de chacun. »

Parmi les participants, divers organismes étaient présents pour saluer le courage des réfugiés. Chaque intervenant se présentait et détaillait son parcours en tant que réfugié. Yasmine Joheir a été particulièrement émue par les récits, surtout ceux des femmes et des mères célibataires. « Leurs histoires de persévérance et de courage face aux défis et aux expériences traumatisantes sont inspirantes, dit-elle. Les réfugiés sont reconnaissants pour tout ce que le Canada leur a apporté. »

L’événement a culminé avec une cérémonie touchante où un morceau de gâteau a été offert à chaque participant, symbolisant le succès de leur intégration. La Journée mondiale des réfugiés à Windsor a ainsi permis de mettre en avant non seulement les difficultés que rencontrent les réfugiés, mais aussi leurs réussites et leur contribution à la société canadienne.

L’initiative du CCFWEK illustre l’importance du soutien communautaire dans l’intégration des réfugiés. Les organisations locales jouent un rôle crucial en offrant des services et des opportunités aux nouveaux arrivants. Ce soutien est essentiel pour surmonter les obstacles et permettre aux réfugiés de se reconstruire.

Malgré les progrès, les défis restent nombreux. L’accès aux soins de santé, à l’éducation, et à des opportunités d’emploi demeurent des préoccupations majeures. Les témoignages entendus lors de cet événement soulignent la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer les conditions d’accueil et d’intégration.

La Journée mondiale des réfugiés est également une occasion d’appeler à l’action. Les gouvernements, les organisations et les individus sont encouragés à redoubler d’efforts pour soutenir les réfugiés.

La célébration organisée par le CCFWEK pour la Journée mondiale des réfugiés a été un moment de reconnaissance et de célébration des efforts et du courage des réfugiés. Cette journée rappelle l’importance de l’accueil et de l’intégration pour construire une société inclusive et solidaire.

Photo (CCFWEK) : Les participants profite d’un repas offert par le CCFWEK