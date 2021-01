Les employés de la Ville de Windsor et du Centre sportif WFCU travaillent conjointement depuis la mi-janvier avec le Unemployed Help Centre afin de coordonner la distribution alimentaire à grande échelle à travers la municipalité pour aider les familles vulnérables et dans le besoin. Durant cette période de pandémie, le nombre de personnes qui ne peuvent se nourrir adéquatement chaque jour a atteint un niveau inquiétant dans la région. Ce partenariat pour la collecte et la distribution de denrées alimentaires à Windsor-Essex aidera un plus grand nombre de familles dont les besoins sont pressants.