Le mardi 26 janvier, Caroline Mulroney, ministre des Transports de l’Ontario, a annoncé l’établissement d’un groupe de travail sur les transports dans le sud-ouest de la province. Le groupe de travail se concentrera sur l’amélioration des liaisons entre les modes de transport tels que le train, l’autobus et les services de transport local dans la région.

« Nous nous efforçons de répondre aux besoins en matière de transport dans les régions de l’Ontario et les commentaires de dirigeants qui vivent et travaillent au niveau local seront essentiels », déclare la ministre. Le groupe de travail veillera à ce que les plans de transport reflètent les diverses voix au sein de la communauté et aidera à déterminer les besoins les plus importants en matière de transport dans la région. »

L’établissement d’un groupe de travail a été l’une des 40 recommandations énoncées dans le document Connecter le Sud-Ouest – Ébauche du Plan de transport pour le Sud-Ouest de l’Ontario. Il comprendra des représentants des maires et des communautés autochtones du Sud-Ouest et se réunira régulièrement au cours des 12 prochains mois.

Par le biais de consultations et de discussions, ses représentants examineront les moyens d’améliorer les transports dans le secteur et présenteront des recommandations au gouvernement de l’Ontario.

Les membres du groupe de travail sont : Ed Holder (président et maire de London), Drew Dilkens (vice-président et maire de Windsor), Joe Preston (maire de St. Thomas), Hilda MacDonald (mairesse de Leamington), Joanne Vanderheyden (mairesse de Strathroy-Caradoc), Jason Henry (chef des Chippewas de la Première Nation chippewa des pointes Kettle et Stony), Sidney Nadjiwon (conseiller de la Première Nation chippewa de Nawash), Marta Leardi-Anderson (présidente de Owen Sound Transportation Company Limited) et Tania Lee (vice-présidente de Blue Water Bridge Duty Free Shop).

« Je suis honoré de diriger ce groupe de travail et je me réjouis de collaborer avec mes collègues de toute la région pour développer des solutions de transport qui serviront mieux non seulement nos municipalités individuelles, mais aussi le sud de l’Ontario dans son ensemble, a déclaré le maire de London, Ed Holder.

« Améliorer la façon dont les gens se déplacent dans leurs communautés, la façon dont ils se déplacent à travers l’Ontario et la façon dont ils se rendent au travail sont des éléments absolument essentiels pour construire une économie post-COVID forte. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre ce travail important. »

« Je suis heureux de commencer ce travail passionnant qui vise à mieux relier les communautés économiquement diversifiées du Sud-Ouest, ajoute le maire de Windsor, Drew Dilkens. Notre région s’est développée au cours des dernières années, mais nos réseaux de transport et de transport en commun n’ont tout simplement pas suivi le rythme. Le premier ministre Ford et la ministre Mulroney ont montré qu’ils étaient conscients des besoins en infrastructures de notre région, mais grâce à ce groupe de travail, le gouvernement permet aux dirigeants régionaux d’avoir un rôle majeur dans le façonnement de la route à suivre. »

PHOTO – Ed Holder, maire de London