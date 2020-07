En partenariat avec l’organisme Centraide, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) participe à un programme de dons de nourriture aux familles de langue française à faible revenu dans le secteur Windsor Ouest cet été en partenariat avec l’organisme Centraide. Cette initiative est, pour de nombreux résidents qui ne travaillent pas à cause de la pandémie de la COVID-19, une bouée de sauvetage surtout pour les familles de nouveaux arrivants qui se sont installées dans la région au cours des mois précédant la fermeture des frontières et le début de l’isolement social.

Le tout a débuté le 30 juin alors que les employés du CCFWEK ont remis les premières boîtes de nourriture à des familles ciblées par les travailleurs en établissement de l’organisme dans les écoles francophones et les employés du Centre d’orientation pour adolescents.

« L’idée est de remettre une boîte remplie de collations, de jus, de barres tendres, de maïs soufflé, de biscuits, de conserves de thon, fruits, légumes et autres denrées non périssables à chaque famille que nous estimons pouvoir aider en cette période plus difficile, explique Valerie Hodgins, gestionnaire des programmes communautaires au CCFWEK. À chaque occasion, nous les invitons à venir au Centre pour adolescents, une dizaine de familles à la fois, et nous payons leurs billets d’autobus. Pour les familles nombreuses, nous remettons plus d’une boîte. »

Le mardi 14 juillet était la deuxième journée de remise de ces boîtes alimentaires au Centre d’orientation pour adolescents. Mme Hodgins était accompagnée de la directrice du Centre, Marie-Ève Pichette-Stroesser, et de plusieurs employés. Les organisateurs espèrent donc ainsi rejoindre la quarantaine de familles dans le besoin d’ici la fin de l’été. Les prochains rendez-vous auront lieu les 11 et 25 août.

Durant la pandémie de la COVID-19, les activités sociales, culturelles et autres ateliers ont été annulés au Centre pour adolescents, mais de l’actualité et des défis sont mis en ligne régulièrement sur les comptes Instagram et Facebook de l’organisme pour garder les jeunes occupés autant que possible.

Ceux pour qui cette période est plus difficile mentalement ou qui veulent avoir accès à certains services, une ligne d’appels et de textos intitulée SOS Centre Ado est en place les lundi, mardi et mercredi de 17 h à 19 h ainsi que les jeudi et vendredi de 17 h à 18 h. Une travailleuse sociale a été embauchée pour répondre aux questions ou aux besoins de cette clientèle. Le numéro à composer est le 519 965-0004.

PHOTO – Marie-Ève Pichette-Stroesser (à droite) remet des dons de nourriture aux familles dans le besoin.