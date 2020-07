Le milliardaire magnat de l’industrie du camionnage et propriétaire du pont Ambassador entre Détroit et Windsor, Manuel « Matty » Moroun est décédé le 12 juillet dernier à l’âge de 93 ans. C’est son fils Matthew, vice-président de la société d’exploitation qui a confirmé la nouvelle le lendemain du décès.

M. Moroun a bâti un réseau national de compagnies de transport par camion à partir de son entreprise située à Warren, Central Transport. Même s’il était toujours le président de ses compagnies, son unique fils Matthew dirige depuis plusieurs années les entreprises familiales de camionnage, logistiques, immobilières et le Pont Ambassador.

Les médias de Détroit rapportent que le 13 juillet, dans une lettre adressée à la grande famille d’employés des nombreuses entreprises des Moroun, Matthew a indiqué que son père « est décédé paisiblement à la maison d’une insuffisance cardiaque congestive entouré de membres de la famille. Même si nous ressentons une grande tristesse, il y a plus de raisons de se sentir choyés par le temps qu’il a passé avec chacun de nous. Mon père aimait sa famille, autant que celle qu’il avait au travail. Il a consacré toute son énergie à son travail et durant sept décennies, il a passé son temps à nous diriger et nous protéger. »

Matty Moroun est né en juin 1927 de parents originaires du Liban, deux mois avant que la construction du pont Ambassador débute au-dessus de la rivière Détroit. Quelque 49 années plus tard, il a acheté le pont et est devenu un homme d’affaires puissant et controversé à Détroit au cours des quatre dernières décennies.

M. Moroun venait d’un milieu modeste, ayant grandi dans le secteur Est de Détroit et travaillant dans une station d’essence appartenant à son père. De cette station-service,

Son père Tufick a acheté Central Cartage Co. Au milieu des années 1940, une compagnie de transport routier que son fils Matty fera grandir pour devenir Central Transport, une entreprise de camionnage de plusieurs milliards de dollars à travers l’Amérique du Nord et reconnue pour ses semi-remorques jaunes.

Matty Moroun a été la cible de nombreuses critiques à Détroit depuis qu’il a acheté le pont Ambassador en 1979 et l’ancienne gare centrale du Michigan de 1992 à 2018. En 2018, la famille Moroun ont vendu la gare à la compagnie Ford Motor pour 90 millions $ après de nombreux essais de Matty pour faire revivre le site historique en décadence.

Après avoir acheté le pont au-dessus de la rivière Détroit, il a entamé une longue bataille de plusieurs décennies avec les gouvernements du Canada et du Michigan pour le contrôle du passage sur le pont et contre la construction d’une travée concurrente. L’entreprise Moroun’s Detroit International Bridge a passé des années à se battre en cour dans les deux pays frontaliers contre la construction du pont international Gordie-Howe, un effort qui n’a pas arrêté le projet. En 2018, le gouvernement fédéral avait finalement entamé la construction du pont international Gordie-Howe.

PHOTO: Manuel Moroun