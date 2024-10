Alexia Grousson

L’annonce de la création du nouveau club nommé Chapitre jeunesse du Club Richelieu, a eu lieu lors du premier lever du drapeau franco-ontarien sur le campus le 25 septembre.

Tout a débuté au cours de l’été. Le club Richelieu Windsor, voulant promouvoir le français dans la région, a abordé la professeure Emmanuelle Richez de la Faculté de science politique de l’Université de Windsor, afin de discuter d’une possibilité d’avoir un club francophone sur le campus.

Emmanuelle Richez a ensuite proposé l’idée à plusieurs de ses étudiants. À la suite d’une réunion de travail, plusieurs jeunes étaient emballés face à cette idée et un comité a été formé. C’est ainsi que le Chapitre jeunesse du Club Richelieu a vu le jour.

« Le nom fait référence au fait que nous soyons un lien entre le Club Richelieu, qui nous soutient de façon communautaire et financière, et les étudiants francophones. Ce Club a été créé pour promouvoir la francophonie sur le campus. Nous sommes nombreux à parler le français, mais nous sommes éparpillés. L’objectif est donc de réunir les francophones afin de s’exprimer en français et de vivre notre culture. Nous sommes très fiers d’être le premier club francophone sur le campus », explique Victorieuse Sambao, présidente du nouveau chapitre du Club Richelieu Windsor à l’université.

La première activité officielle a eu lieu le 9 octobre à la Leddy Library. Il s’agissait d’une soirée de jeux de société, avec de la musique en français. Une quarantaine de personnes y ont participé.

« Il y avait plusieurs tables où nous pouvions jouer à divers jeux. Nous avons également écouté des chansons en français car la musique est une porte d’entrée vers la langue et la culture d’un pays. Nous avions commandé de la pizza pour tout le monde. Il y avait tellement d’énergie et d’enthousiasme. La salle était remplie alors je peux dire que ce fut vraiment une réussite », ajoute Victorieuse Sambao.

Cette dernière confie également une de ses inquiétudes : « Vu le nombre d’anglophones sur le campus, j’avais peur que durant la soirée, nous ne puissions pas converser entièrement en français. Mais ce fut totalement l’inverse, absolument tout le monde a tenu à parler en français. Ça m’a beaucoup marquée de voir que de nombreuses personnes ont pu s’amuser en français. »

À ce jour, le club a 32 membres, composé uniquement d’étudiants. Il n’est pas inclusif aux francophones seulement, mais à tous les étudiants du campus qui souhaitent avoir des activités en français et parler la langue. Pour devenir membre, il suffit de remplir un document en ligne, qui se trouve sur leur page Instagram ou de demander directement à un des membres du comité de direction.

La prochaine activité du Chapitre jeunesse du Club Richelieu aura lieu en décembre. Il s’agira d’une soirée cinéma-pyjama, avec du chocolat chaud et diverses collations pour conclure l’année en beauté.

Photo (Tom Sobocan) : Le comité de direction aux cotés de la professeure Emmanuelle Richez. De gauche à droite : (devant) Carmel Kalunga, Emmanuelle Richez, Lara Najem, et Marie-Lys Wabgou; (derrière) Anna Mboudjeke, Andrelle Mboudjeke, Jerome Mbuyi et Victorieuse Sambao