Du 1er au 12 mai, les paroisses catholiques de la région ont accueilli la statue pèlerine de Notre-Dame-du-Cap dans le cadre du 75e anniversaire du Congrès marial de 1947 et la consécration du Canada au Cœur immaculé de Marie. Son arrivée a été soulignée par un rassemblement catholique sur le site de la Fontaine de la paix, sur le chemin Riverside, organisé par la paroisse St-Jérôme, premier lieu d’exposition de la statue pèlerine les 2 et 3 mai.

« Le mouvement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap était en tournée au pays et lorsque l’on a appris qu’elle venait dans la région de Toronto, nous avons communiqué avec les organisateurs pour demander que la statue pèlerine puisse vienne jusque dans les paroisses francophones du Sud-Ouest, explique le père Patrick Bénéteau, curé de la famille de paroisses catholiques Windsor-Lac-Ste-Claire. Pour les catholiques, c’est la signification de la présence de Marie au Canada; c’est la fierté de ce sanctuaire national. Et pour ceux qui ne peuvent se rendre faire un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine, la tournée leur permet de la voir ici, de prier près d’elle et de se faire bénir.

Père Bénéteau a offert le mot de bienvenue au public et a présenté Dennis et Angelina Girard, les gardiens de la statue au cours de cette tournée anniversaire dans le Centre-Sud-Ouest. La statue pèlerine réside habituellement dans une église à Ottawa, dans la paroisse du Saint-Sacrement. La vraie statue de Notre-Dame-du-Cap ne quitte jamais le Cap-de-la-Madeleine.

Au cours de cet arrêt à l’église Saint-Jérôme, les fidèles ont été invités au chapelet international, à la consécration, bénédiction et distribution des roses, une tradition qui veut que des pétales de roses soient bénies et distribuées aux fidèles pour la prière aux malades.

En soirée, les paroissiens ont participé à une prière de Taizé, qui prend la forme d’un temps de calme, de méditation, de la musique entrecoupée par de la lecture et du silence.

Et le dernier soir de la visite, ils ont pu visionner Le pont des chapelets dans la salle paroissiale. Produit et dirigé par Kevin Dunn, cinéaste sélectionné à trois reprises aux Prix Gemini pour le cinéma canadien, ce film relate l’histoire du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, tout en insistant sur les pouvoirs spirituels du rosaire. À l’aide d’archives, d’entrevues et de reconstitutions artistiques, le long métrage fait découvrir ce lieu dont les racines puisent à même les premiers moments de l’histoire du Canada.

Cet horaire de deux jours s’est répété ensuite aux paroisses Ste-Anne de Tecumseh, Good Shepherd et St-Simon et St-Jude. Le dernier jour, le 12 mai, une messe a précédé la cérémonie d’adieu avant le départ pour Leamington, puis London. La tournée prendra fin le 22 juin au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au Québec.

Photo: Le père Patrick Bénéteau accueille les fidèles venus à la rencontre de la statue pèlerine. (Photo : Tom Sobocan)