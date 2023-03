Avec l’exécution du plan d’avantages pour la communauté du Pont international Gordie-Howe arrivée à mi-chemin de son cycle de cinq ans, l’équipe du projet a identifié de nouvelles opportunités d’investissement d’une valeur de 2,3 millions $. Onze nouvelles initiatives été ajoutées au plan, ainsi qu’un financement accru pour six autres en cours, qui offrent des avantages supplémentaires aux communautés locales.

Les 2,3 millions $ seront investis dans les partenariats communautaires, les retombées économiques, la sécurité et les liens communautaires ainsi que l’esthétique et l’aménagement paysager. Les fonds ont été versés aux organisations. Les projets seront réalisés au cours des deux prochaines années. Les détails des initiatives nouvelles et élargies sont accessibles sur le site Web GordieHoweInternationalBridge.com.

Parmi ces projets, il y a le déplacement du canoë des fêtes du Tricentenaire, situé devant le site du Collège Boréal sur la promenade Forest Glade, par l’Association des communautés francophones de l’Ontario pour Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) dans la catégorie « esthétique et aménagement paysager ». Une réplique du canoë d’Antoine Laumet de La Mothe Cadillac remplacera l’original.

Cette initiative prévue en 2023-2024 propose la restauration et le déplacement du monument en forme de canoë vers un parc de la région de Sandwich, y compris l’ajout d’une plaque commémorative pour reconnaître l’histoire francophone de la région. Un dévoilement communautaire aura lieu.

« L’ACFO WECK est ravie d’avoir l’occasion de déplacer le monument du Tricentenaire de l’est de Windsor dans l’ouest de Sandwich. Cette opportunité veillera à ce que les visiteurs et les résidents de la région aient la possibilité de se connecter, d’apprendre et de profiter d’une partie de notre histoire locale, tandis que des codes QR supplémentaires, une plaque et des événements mettront en valeur le monument.

« Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur la communauté francophone qui a maintenu sa présence à Sandwich Ouest, Windsor et dans le détroit depuis 1701. Grâce à cette initiative, ce projet permettra à la culture et au patrimoine de la communauté francophone de continuer à rayonner », confirme Michel Brassard, agent de communication à l’ACFO WECK.

Source : Pont international Gordie-Howe

Photo : Le canoë du Tricentenaire (archives Le Rempart)