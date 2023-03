Le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence vient d’annoncer la nomination de Carolyn Bastien, leader et gestionnaire expérimentée du milieu de l’éducation, au poste de direction de l’éducation et secrétaire par intérim. Cette nomination fait suite au départ d’Eugénie Congi.

Mme Bastien œuvre au sein du Csc Providence depuis plus de 20 ans, dont 15 ans à titre de surintendante des affaires et trésorière du Conseil.

Étant responsable de l’ensemble des fonctions administratives du Conseil, notamment les finances, les ressources humaines, la construction et l’entretien des installations ainsi que l’informatique, elle a veillé à ce que les fonctions administratives soient menées de manière efficace tout en assurant l’harmonisation avec la vision, les valeurs et les objectifs stratégiques du Conseil.

Sur la scène provinciale, elle a participé aux négociations provinciales et a présidé plusieurs conseils d’administration, y compris le Council of School Business Officials of Ontario et School Boards’ Cooperative Inc.

Mme Bastien détient un baccalauréat en commerce, un brevet d’agente de supervision et est comptable professionnelle agréée. Sa formation, son expérience et son engagement auprès du Conseil, ses écoles et ses élèves sont autant d’éléments qui contribueront au succès continu du Csc Providence.

Le président du Conseil, Jacques Kenny, a souligné la qualité de la candidature de Mme Bastien pour ce poste hautement stratégique. « Outre ses compétences en matière de finances, sa grande expertise dans le domaine de l’éducation et de la gestion ainsi que son approche collaborative s’alignent bien avec les valeurs du Conseil, a-t-il mentionné. Sous son leadership, le Csc Providence continuera de déployer les grandes orientations de son plan stratégique et d’en atteindre les résultats. »

Le Conseil tient par ailleurs à remercier Mme Congi pour sa contribution au Csc Providence et lui souhaite bon succès dans ses projets.

Source : Csc Providence