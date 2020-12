Afin d’aider les organismes sociaux à faire leurs préparatifs de Noël, la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. a versé près de 60 000 $ à des banques alimentaires, projets d’habits de neige, hôpitaux et autres organismes de charité à travers l’Ontario.

Ce geste de solidarité s’ajoute aux 25 000 $ remis aux banques alimentaires au début de la pandémie de COVID-19 et aux différentes initiatives du Mouvement Desjardins. Les activités de campagne de financement ont été limitées cette année pour les organismes et puisque la pandémie perdure, il est important pour la Caisse d’appuyer les organismes qui aident les gens qui en ont besoin.

« Le temps des Fêtes est certainement une période difficile pour plusieurs individus et familles de notre secteur. Votre contribution aidera à la clientèle en besoin du secteur Vanier. Un gros MERCI pour cette généreuse contribution et pour avoir adopté la Cause de Partage Vanier », indique Sylvie Carrière, coordonnatrice de la Banque alimentaire Partage Vanier.

« Nous sommes tous touchés de près ou de loin par la COVID-19. Les personnes les plus vulnérables le sont encore plus étant déjà en situation précaire. Pour nous, être un membre actif de sa communauté, c’est agir quand ça compte. En 2020, en plus de la ristourne à nos membres de 8.5 millions $, nous aurons remis près de 1,5 million $ en dons, commandites, fonds d’aide au développement du milieu, fonds C, Créavenir et fonds du Grand Mouvement en Ontario. C’est la différence Desjardins! », explique Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.

« Au nom de la Coopérative Ami Jeunesse et de toutes les familles que nous servons en ces temps difficiles, je tiens à vous dire MERCI pour ce don important. Nous sommes heureux de compter sur le soutien indéfectible et multiforme de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. », ajoute Berno Yota, coordonnateur des activités de la Coopérative Ami Jeunesse Inc.

En rappel, Desjardins a été la première institution financière à mettre en place de nombreuses mesures d’allègement pour ses membres, clients particuliers et entreprises touchés par la COVID-19. La coopérative continue de le faire en annonçant des mesures additionnelles comme un prêt d’urgence et la possibilité de voir le taux d’intérêt de la carte de crédit diminuer temporairement. Pour connaître l’ensemble des mesures et le détail, consultez le www.desjardins.com/covid-19.

SOURCE – Desjardins Ontario

PHOTO – Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario