Des danses d’enfants, de la musique africaine rythmée, un repas copieux, des discours de remerciements aux partenaires et fondateurs de l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO) ont ponctué les cérémonies marquant le 10e anniversaire de l’organisme le samedi, 18 mai dernier au Centre de loisirs WFCU de Windsor.

Plusieurs représentants des communautés africaines et ontariennes s’étaient joints aux ressortissants camerounais pour fêter dans un air d’allégresse. Le chargé de communication Jean Marie Babo a présenté la carte postale du Cameroun, sa richesse culturelle et touristique, avant de laisser libre cours à la musique qui ne laissait personne indifférent. Un à un, les participants quittaient doucement leur table, avançaient lentement vers la piste de danse et laissaient leur corps s’exprimer suivant le rythme de la mélodie.

Au chapitre des discours, l’ACSOO a vivement remercié ses partenaires qui ont toujours soutenu ses nombreuses initiatives et surtout contribué pour que cet anniversaire soit une réussite. Le Club Richelieu Windsor dont une partie de sa mission est de venir en aide aux communautés, a octroyé un don permettant à la communauté camerounaise d’organiser un tournoi de soccer au courant de la journée. En guise de remerciement, l’ACSOO a remis un cadeau à la présidente du Club Richelieu, Donna Messier-Hodgins. Elle était contente de ce geste et a déclaré : « Je suis choyée de voir que je suis la bienvenue dans votre communauté, c’est comme une fête en famille, c’est un honneur d’être ici et de célébrer avec vous ».

Le tout premier président de l’ACSOO, Jean-Guy Mboudjeke, a été lui aussi récompensé pour avoir contribué à la création de l’organisme. Il était particulièrement content et a indiqué durant cette soirée « qu’un parent qui met au monde un enfant et qui le voit fêter ses dix ans doit en être fier ».

« Je suis très content à titre personnel de voir que le bébé que nous avons mis au monde a aujourd’hui dix ans, dix ans dans la vie d’une association c’est beaucoup. J’ai un sentiment d’accomplissement, je félicite les nouveaux membres pour tous ce qu’ils font pour faire rayonner le Cameroun ici à Windsor. La graine que nous avons semée n’est pas morte, elle a germé et a porté ses fruits », ajoute M. Mboudjeke.

Le président actuel de l’ACSOO gardait dans son coin un œil vigilant sur le déroulement des cérémonies. Tout se passait comme prévu et il a affirmé que sa communauté a apporté sa petite pierre angulaire à l’édification de la communauté à Windsor.

« Nous pensons que la communauté de Windsor a su apprécier notre modeste contribution pour la construction de cette société. Les échos qui nous parviennent sont positifs et nous nous en félicitons », conclut M.Ekeme.

PHOTO: Jean-Guy Mboudjeke, premier président de l’ACSOO, coupe le gâteau anniversaire.

SOURCE: Gabriel Nikundana