L’héritage et la culture francophone étaient à l’honneur lors du deuxième Gala annuel du Rendez-vous Voyageur ce jeudi 16 mai au LaSalle Civic Centre. Des résidents de la ville, des familles, des curieux sont venus contempler plusieurs oeuvres d’art qui relatent l’histoire et la culture des premiers voyageurs français qui ont jeté l’ancre dans la région, celles des Premières Nations et des Métis. Les oeuvres d’art exposées sont entre autres constituées de maquettes de canoë, de portraits des premiers voyageurs français, de pagaies et de sculptures qui illustrent le commerce des fourrures au XVIIe siècle. L’essentiel de l’exposition est une création artistique de certaines écoles situées autour de la ville de LaSalle.

Dans sa brève allocution, le maire de la ville, Marc Bondy, a souligné que la culture est une partie très importante de la communauté et contribue à bâtir son identité. Le maire Bondy a remercié les enseignants et leurs élèves, c’est-à-dire les artistes ayant produit ces oeuvres exposées. Ceux-ci provenaient des écoles LaSalle, Holy Cross, Monseigneur-Augustin-Caron, Sandwich, Sandwich West, Louise-Charron, Sacred Heart et St. Joseph.

Selon Julie Culumbus, directrice de la culture et des loisirs, « une dizaine de pagaies – un instrument en bois qui permet de manoeuvrer et de propulser un canoë ou une pirogue –, objets d’art des élèves de la Sandwich Secondary School, vont rester exposés au centre Civic de LaSalle pour la promotion du festival Rendez-vous Voyageur ». Ce festival se tiendra les 20 et 21 septembre.

L’une des pagaies est l’oeuvre de Somaiah Mohammad. Accompagnée de sa mère et de sa soeur, elle était fière de son produit qui sera vu par tout le monde : « C’est un honneur pour moi car le grand public va apprécier le résultat de mon talent et je suis aussi contente que ma famille soit venue me soutenir ».

« Nous souhaitons à notre soeur une bonne continuation vers la réalisation de ses rêves », a pour sa part indiqué Sajedah Mohammad.

Dans la salle d’exposition, il y avait des tables sur lesquelles se trouvait du matériel réservé aux enfants qui voulaient s’exercer à la peinture sous la supervision de leurs parents ou proches.

Le maire de la ville de LaSalle, entouré de quelques membres du conseil municipal, a invité le public présent à prendre note des dates du festival Rendez-vous Voyageur afin de découvrir la richesse de l’héritage historique et culturel francophone le long des rives de la rivière Détroit.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Le maire Bondy aux côtés d’un portrait de René-Robert Cavelier de La Salle