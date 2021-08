Un nouveau programme sera offert au campus du Collège Boréal dès la rentrée scolaire en septembre intitulé Techniques des services policiers. Ce programme a été élaboré afin de répondre aux besoins précis de la communauté policière de l’Ontario.

La formation comprend la prévention du crime, l’étude des lois et la participation des corps policiers à la collectivité. Il a été approuvé par l’Ontario Police Learning System Advisory Committee et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Il s’adresse aux personnes qui désirent poursuivre une carrière dans les services de police ou autres agences dans l’application de la loi.

Les diplômés de ce programme seront mieux préparés s’ils considèrent une carrière avec les services policiers de l’Ontario (municipal ou provincial), la Gendarmerie royale du Canada, la police militaire, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité ou autre domaine connexe (p. ex. enquêtes / sécurité privées).

Ce programme comporte des exigences de conditionnement physique. La capacité de parler et d’écrire en anglais est essentielle à la réussite. Bien que le Collège Boréal favorise l’utilisation d’outils d’apprentissage en français, certains outils d’enseignement ne sont disponibles qu’en anglais.

De plus, compte tenu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, pour être admis dans un corps policier, l’étudiant doit, entre autres, produire une attestation de bonne santé, satisfaire aux exigences de vision et d’ouïe, avoir au moins 18 ans, la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada.

Il faut aussi être de bonne moralité, physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions liées au poste en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public, et ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour laquelle un pardon n’a pas été accordé.

Le programme débute cet automne et les personnes intéressées ont jusqu’au 22 septembre pour s’inscrire. Pour plus de renseignements, visitez le www.collegeboreal.ca.

SOURCE & PHOTO – Collège Boréal