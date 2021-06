Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada en Ontario, a récemment annoncé la nomination de Marjorie April à la barre de l’émission Dans la mosaïque pour la prochaine année, en remplacement temporaire d’Alison Vicrobeck. Le nom de la personne qui animera Y a pas deux matins pareils sera annoncé prochainement.

« C’est un grand privilège de pouvoir animer et réaliser Dans la mosaïque, à partir de la rentrée, explique Marjorie April. Je suis ravie et honorée d’avoir la possibilité de m’adresser à de nouveaux auditeurs dans le sud-ouest de la province. Par ailleurs, je suis convaincue que la nouvelle personne qui animera l’émission matinale continuera de cultiver le lien fort qu’entretient l’auditoire avec son rendez-vous radiophonique matinal. »

Marjorie April accompagnera les fins de journée des auditeurs d’Ici Radio-Canada Première, de Kingston à Windsor, en passant par Toronto et Hamilton, avec toute la curiosité et la passion de la radio qu’on lui reconnaît. À la barre de l’émission du retour, elle prendra le temps d’approfondir et de discuter des thématiques portant sur l’actualité de la région, pour aider les auditeurs à mieux les comprendre.

« Nous tenons à remercier Alison Vicrobeck pour son engagement à l’animation de cette émission depuis 2019. Malgré son départ temporaire, d’une durée d’un an, notre promesse est de continuer à offrir quotidiennement des rendez-vous de proximité pour éclairer notre public partout en Ontario. Marjorie April est une figure appréciée et reconnue par le public et par ses pairs. À Radio-Canada Ontario depuis plus d’une décennie, elle a développé une connaissance fine des sujets d’actualité, des enjeux économiques, sociaux et culturels qui touchent les francophones d’ici. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expérience pour prendre les rênes de l’émission », annonce fièrement Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada en Ontario.

Marjorie est diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal et a commencé sa carrière de journaliste en 2006 à Radio-Canada Montréal. Affectée à la salle des nouvelles comme reporter, puis principalement à l’émission L’heure des comptes sur Ici Radio-Canada Première, elle a développé une expertise en économie qui l’a ensuite amenée à devenir chroniqueuse économique sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première et d’Ici Radio-Canada télé. Elle a notamment animé l’émission radio nationale Classe économique à Montréal. Son emploi de journaliste et d’animatrice à Radio-Canada lui a permis de travailler dans plusieurs villes d’un bout à l’autre du pays, dont Calgary, Edmonton, Québec, Montréal et Toronto. En Ontario, Marjorie a également animé le Téléjournal Ontario avant de prendre la barre en 2015 de l’émission matinale Y a pas deux matins pareils, diffusée dans le sud de la province.

Marjorie April entrera officiellement en ondes à l’animation de Dans la mosaïque, sur Ici Radio-Canada Première, en semaine de 15 h à 18 h, à partir du lundi 30 août.

SOURCE – Radio-Canada

(Photo: courtoisie de Radio-Canada)