Ils étaient plus d’une dizaine de résidents permanents et un demandeur d’asile à participer à un atelier intitulé « L’Ontario c’est chez moi », le samedi 26 octobre au Collège Boréal, dans le cadre d’un programme d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui soutient les nouveaux arrivants au pays. L’animateur du jour, André Mugenzi, travailleur en établissement au Collège Boréal, a fourni aux participants l’essentiel des renseignements utiles notamment des programmes et services disponibles qui aident les nouveaux immigrants à s’intégrer dans leur nouvelle société.

Il a mis un accent particulier sur les domaines de la santé, les règlements en matière de logements, l’usage rigoureux des cartes de crédit et surtout la gestion de la cote de crédit, afin de bien entretenir son profil financier dès le départ. Certains nouveaux arrivants éprouvent des difficultés à s’établir faute d’informations fiables. « On rencontre quelques nouveaux arrivants qui viennent nous voir par hasard ou par le canal de leurs amis. Ils découvrent rapidement qu’ils ont besoin d’être orientés », affirme André Mugenzi.

Les participants sont pour la plupart venus de la Côte d’Ivoire, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Ils sont arrivés au Canada en 2019. Le plus ancien n’est ici que depuis sept mois tandis que le plus nouvellement arrivé n’a que18 jours sur le sol canadien. Lamine Kouyaté et sa famille ont quitté Abidjan en Côte d’Ivoire et atterri à Windsor en passant par Toronto il y a deux mois. Le chef de famille avait pourtant rempli les documents essentiels pour s’installer au Québec mais son ambition de devenir bilingue l’a poussé à poser ses valises en Ontario. Il était satisfait du contenu de l’atelier.

« Cette activité a été franchement enrichissante pour moi et pour l’ensemble de mes confrères. Ça nous a permis de prendre confiance en nous-mêmes pour réussir notre intégration apprendre plusieurs éléments que nous ignorions », explique Lamine Kouyaté.

Tsongo Boris Prince est lui originaire de la République démocratique du Congo. Son séjour dans sa nouvelle patrie est de 30 jours seulement. Il est maintenant résident permanent « après un très long processus », dit-il. Fuyant la guerre qui sévit à l’Est de son pays, il venait de passer avec sa famille une quinzaine d’années dans un camp de réfugiés en Ouganda. Pour lui, l’atelier lui a ouvert l’esprit, et aider à comprendre la culture et les traditions canadiennes pour bien s’établir en Ontario.

À la question de savoir si sa famille est prête à affronter l’hiver, Tsongo Boris Prince a hésité un moment, puis il a ri pendant quelques secondes avant de lâcher : « Ah….., ce n’est pas l’hiver qui doit s’adapter à nous, c’est bien nous qui devrons nous adapter à l’hiver ! » Donc pas de souci. Selon M. Mugenzi, cette session a été rendue possible grâce à un financement du gouvernement canadien dans l’objectif d’orienter et aider les nouveaux arrivants à s’établir en Ontario.

SOURCE: Gabriel Nikundana