Windsor-Essex est l’une des régions les plus touchées dans le Sud-Ouest avec les nouveaux cas de la COVID-19 comme le démontre les récentes données d’une augmentation de tests effectués récemment. Par exemple, le lundi 29 juin, 177 des 257 nouveaux cas dans toute la province étaient le résultat d’un dépistage poussé dans la région qui est aux prises avec une flambée du virus chez les travailleurs migrants.

La municipalité de Lakeshore a aussi ses problèmes avec le comportement de certains citoyens quant aux normes de distanciation sociale, et les conseillers municipaux ont voté de fermer la plage de Belle Rivière. Cette plage est très populaire auprès de la population et des touristes locaux et encore plus avec la vague de chaleur qui ne semble pas s’atténuer depuis quelques semaines.

« La West Beach à Belle Rivière a reçu un nombre beaucoup plus élevé que d’habitude de visiteurs qui ne respectent pas les normes de distanciation sociale recommandées par les dirigeants de Santé publique Ontario, explique le maire de la municipalité, Tom Bain.

« Plusieurs inquiétudes par rapport à la sécurité des citoyens ont forcé le conseil municipal à prendre la décision de fermer la plage au public. C’est une destination populaire sur les rives du lac St. Clair. Nous reconnaissons que de nombreux résidents et familles aiment se rendre sur la plage durant l’été mais, malheureusement, le grand nombre de personnes sur cette plage suscite de nombreuses inquiétudes. »

Les plaisanciers du côté du lac ne pourront plus amener leurs bateaux ou motos marines sur cette plage également.

Le Bureau de santé de Windsor-Essex n’effectuera pas d’inspections hebdomadaires ni de tests de la qualité de l’eau pour la présence de E. Coli durant la saison estivale 2020, ce qui est un problème de sécurité.

Le Service de contrôle d’urgence de Lakeshore continuera d’évaluer la situation. Avant de rouvrir la plage de Belle Rivière, la municipalité reverra ses procédures pour s’assurer qu’elle demeure une destination familiale sécuritaire pour les résidents et les visiteurs.

SOURCE – Municipalité de Lakeshore