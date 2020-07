Le gouvernement de l’Ontario célébrait la Semaine internationale de la petite entreprise le 30 juin dernier avec le lancement de la campagne Achetez local, en sécurité et avec confiance, qui encourage les résidents de la province à soutenir les petites entreprises de leur région et par le fait même à effectuer leurs achats en toute sécurité.

« Les innombrables histoires de réussite émanant de notre milieu diversifié de la petite entreprise sont la preuve concrète que l’Ontario est un endroit où grandir et réaliser de grands rêves, a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué aux Petites Entreprises.

« Toutes nos petites entreprises ont soutenu la lutte contre la COVID-19, et bon nombre d’entre elles l’ont fait en fermant leurs portes pendant plusieurs mois. C’est maintenant à notre tour de contribuer à soutenir leur reprise. Lorsque les résidents de l’Ontario achètent local, en sécurité et avec confiance, ils contribuent à assurer la vitalité future de nos rues principales, de nos collectivités et de notre province. »

La campagne provinciale invite les maires, les dirigeants et groupes locaux à signifier leur appui envers les petites entreprises en s’engageant dans les médias sociaux à « acheter local, en sécurité et avec confiance », tout en mettant en lumière les pratiques exemplaires instaurées par les entreprises pour aider à garder les consommateurs en sécurité tout en garantissant que le déconfinement de l’Ontario continue d’être une réussite.

Par exemple, les principes de la promesse d’APRÈS (Aide pour un retour en société) encouragent les petites entreprises à respecter rigoureusement les lignes directrices en santé et à rouvrir leurs portes en mettant en place les mesures appropriées afin que les consommateurs puissent faire leurs achats en sécurité et avec confiance. Ces mesures sont : se laver et se désinfecter les mains, maintenir la distanciation physique, rester à la maison si on ne se sent pas bien, suivre les règles d’étiquette respiratoire, nettoyer et désinfecter son environnement régulièrement.

« Les contributions de nos membres diversifiés viennent solidifier le Conseil canadien du commerce de détail, et nous sommes ravis de nous joindre au gouvernement de l’Ontario pour appuyer les commerces de détail de nos rues principales ainsi que tous les commerçants de la province », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente du Conseil canadien du commerce de détail.

« La campagne Achetez local, en sécurité et avec confiance aide les commerçants, qui sont les plus importants employeurs du secteur privé de la province, à promouvoir la sécurité des consommateurs et des lieux de travail, tout en continuant d’aider à bâtir des collectivités fortes et dynamiques aux quatre coins de l’Ontario. »

La province, en partenariat avec différents organismes de santé et de sécurité, a également publié des documents d’orientation propres à différents secteurs en réponse à la pandémie de COVID-19.

Ces documents permettent aux milieux de travail de mieux comprendre leurs responsabilités et incluent des pratiques exemplaires dont ils peuvent se servir pour les aider à se conformer à leur obligation légale de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

L’Ontario fournit également un important appui aux petites entreprises, y compris un investissement de 150 millions $ pour l’accès à la large bande en milieu rural, ce qui aidera les entreprises à rejoindre un plus grand bassin de consommateurs, ainsi qu’en élargissant de façon substantielle la plateforme du Programme pour le numérique et les rues principales afin d’aider les petites entreprises à bâtir ou à augmenter leur présence en ligne, les aidant ainsi à s’adapter et à relever les défis d’aujourd’hui.

La province a également mis en place l’interdiction d’expulser les locataires commerciaux pour aider les petites entreprises ayant été durement touchées par les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Le conseil d’administration de la promesse d’APRÈS se compose de cadres d’entreprise et de spécialistes de la santé publique provenant de diverses organisations, notamment le Conseil canadien des affaires, le Conseil canadien du commerce de détail, le Conseil des grandes villes canadiennes, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la Building Owners and Managers Association of Canada, Restaurants Canada, McCarthy Tetrault LLP, l’Université de Toronto, Salt XC et Medcan.

PHOTO: Diane J. Brisebois