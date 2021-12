L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé récemment la liste des 20 organismes bénéficiaires des subventions de la cinquième et dernière ronde du Fonds de secours des OBNL francophones.

383 016 $ vont être attribués, incluant plus de 36% du montant aux organismes du Nord de l’Ontario. Ces 20 récipiendaires sont au service d’un ou plusieurs groupes ciblés. Ainsi, il y a 10 organismes desservant les femmes, 4 pour les Premières nations, métis et inuit, 4 pour les services en santé mentale, 15 pour les jeunes, 5 pour les personnes vivant en situation de handicap, 15 pour les ontariens à faibles revenus, 7 pour les personnes âgées francophones, 8 pour les personnes racialisées, 11 pour les francophones vivant des communautés rurales et dans le Nord de la province, 12 pour les nouveaux arrivants et 6 pour la communauté LGBBTQIA+.

« Le gouvernement de l’Ontario est fier de sa collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario qui a su, par son dévouement, donner à la communauté francophone de la province les outils et les ressources essentiels pour s’adapter et continuer à renforcer ses capacités en période de pandémie », a déclaré la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.

Ces projets financés vont contribuer à la conservation de 25 emplois permanents et de 18,5 emplois temporaires, et à la création de 6 emplois permanents et de 16,5 emplois temporaires. Ce financement sert également à conserver les services en français dans plusieurs communautés, dont plusieurs où l’organisme communautaire est le seul lieu de rassemblement en français avec l’école de la région.

« Dans le cadre de la dernière ronde du Fonds de secours pour les organismes à but non lucratif de l’Ontario, 383 016 $ ont été distribués aux organismes franco-ontariens. Ce fonds d’aide non remboursable demandé par les organismes et offert par le gouvernement de l’Ontario a été une véritable nécessité pour la communauté. Considérant l’engouement dans la soumission des demandes et la difficile sélection des organismes bénéficiaires, il apparaît clairement que le programme est venu offrir un second souffle aux organismes durement frappés par les effets de la Covid-19, explique Carol Jolin, le président de l’AFO. Au total, le gouvernement a investi 3 millions $ pour le Fonds de secours des OBNL francophones. Bien que ce programme tire à sa fin, cette précieuse collaboration entre l’AFO et le gouvernement de l’Ontario va se poursuivre pour les intérêts des Franco-ontariens. »

Dans le Centre-Sud-Ouest, les organismes récipiendaires de cet appui direct pour compenser les coûts associés aux conséquences économiques qu’impose la pandémie sont l’Association des Femmes d’affaires francophones (5 000 $), Épelle-Moi Canada (20 000 $), le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (15 000 $), l’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent (20 000 $) et Services communautaires du Sud-Ouest (20 000 $).

PHOTO – Carol Jolin, président de l’AFO