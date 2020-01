L’Association des communautés africaines de Windsor (ACOW) organise chaque fin d’année une fête de Noël pour les enfants de moins de 12 ans. Les festivités ont eu lieu le 14 décembre au club Caboto. Plus d’une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont répondu à cette invitation pour célébrer l’arrivée du temps des Fêtes.

L’ACOW proposait un repas léger, de la musique et plusieurs autres activités de divertissement. Pendant trois heures, l’animatrice du jour a maintenu les enfants éveillés. Certaines annonces captaient plus leur attention. Par exemple, lorsque la présentatrice a annoncé le temps de prendre de la crème glacée, les jeunes se sont levés tous en même temps pour essayer de se faire servir avant les autres. L’arrivée de Père Noël chargé de cadeaux a certes été un moment magique. Les enfants, amusés, se bousculaient autour du personnage. Chacun voulait passer en avant pour recevoir le plus tôt possible son cadeau. Les bénévoles de l’ACOW ont dû les mettre en rangées, ce qui a permis à Père Noël de s’assoir, puis faire des gestuelles comiques devant les enfants, avant de distribuer ses surprises. Par la suite, une fois les bambins rassasiés de bonbons, la chanson endiablée Macarena de Los del Río les a entrainés avec leurs parents sur la piste de danse.

Les organisateurs étaient ravis du déroulement des activités. « Notre objectif était de rassembler les jeunes de nos communautés afin de célébrer Noël et s’amuser en famille », explique Jordy Haringanji, chargé des relations publiques francophones au sein de l’ACOW. Les parents eux aussi ont apprécié l’activité qui est devenue au fil des ans une tradition et un événement rassembleur pour les communautés africaines.

William Kouya, originaire de la Côte d’Ivoire, avait accompagné ses deux enfants. Pour lui, cette rencontre de Noël est une opportunité non seulement de socialiser mais aussi de se détendre avec les petits. « Il faut sortir les jeunes, il ne faudrait pas qu’ils restent seulement à la maison. Il est important qu’ils fraternisent avec les autres enfants et l’ensemble de la communauté. C’est notre relève! », dit-il. Cette journée s’est achevée en soirée alors que les membres de l’Association des communautés africaines de Windsor se sont retrouvés pour fêter la fête de la nativité.

SOURCE: Gabriel Nikundana