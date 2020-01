Élu le 14 octobre dernier pour un mandat de deux ans, Kennedy Gamsi a choisi la fête de Noël des enfants pour inaugurer son premier mandat à la tête de l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO). Les jeunes, principalement de sa communauté, se sont retrouvés dans la salle Richelieu du Collège Boréal le soir du 14 décembre pour partager en famille le repas de Noël.

À chaque fois que des membres des communautés africaines font en fête, la musique fait partie du menu préparé avec soin. Les chansons camerounaises, ivoiriennes et congolaises ont réchauffé l’auditoire bien avant 17 h. L’ouverture de la soirée mettait en vedette des enfants âgés de moins de 7 ans qui ont offert un spectacle de danse. L’ACSOO a responsabilisé un comité de jeunes qui a pris en charge toute l’organisation.

Lucrèce Powo, âgée de 14 ans et maîtresse de cérémonie en était la coordinatrice en chef. « C’est une action communautaire orientée vers les enfants. C’est une façon de les responsabiliser. Les parents font partie de la fête ne serait-ce qu’au niveau gastronomique », lance Robert Powo, chargé des affaires et de la communication à l’ACSOO.

Cette traditionnelle soirée de Noël dédiée aux enfants date de plusieurs années au sein de la communauté camerounaise. Dès son entrée en fonction à la tête de l’ACSOO, Kennedy Gamsi a voulu innover et surtout éviter que son association évite l’endettement pour cette fête. « Je suis allé vers les communautés, des sociétés de bienfaisance pour leur demander si elles pouvaient offrir des cadeaux à nos enfants. Certains de nos membres ont eux aussi donné des dons pour que la fête soit réussie », explique-t-il.

Une cinquantaine d’enfants ont reçu tout un paquet de divers cadeaux. Lors de son discours, M. Gamsi a vivement remercié les commanditaires, notamment Goodwill, Value Village, Innovative Support for Black Parents, Park Wood Gospel Church et Place du Partage. Fortement investi dans la préparation de la fête, le président de l’ACSOO était visiblement content de sa première sortie depuis qu’il dirige la communauté camerounaise. Il a tenu à préciser que le succès est à mettre à l’actif de tous les camerounais regroupés au sein de son organisme. « Je ne me jetterai pas de fleurs. C’est un travail d’équipe. Vous voyez, emballer les cadeaux, inscrire sur chaque sac le nom des enfants, servir la nourriture, c’est un travail de toute la communauté », insiste M. Gamsi.

Plusieurs camerounais et amis sont venus de Chatham, de London et même de Détroit pour se joindre aux enfants autour de la fête de Noël à Windsor. Quelques membres des communautés congolaise, ivoirienne et nigériane ont également participé pour soutenir l’ACSOO.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Un buffet a été servi aux membres de la communauté et aux invités.