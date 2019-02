C’est fait, les nouveaux arrivants à Windsor-Essex et Chatham-Kent ont maintenant un outil de plus à leur disposition pour découvrir les services offerts en français dans la région. Le 24 janvier dernier, dans les nouveaux locaux de Réseau-femmes à Windsor, l’association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO-WECK), en collaboration avec une dizaine de partenaires, a lancé officiellement la Franco Trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants.

Ce projet a vu le jour grâce à l’appui de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, le réseau des ACFO et le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. La trousse est présentée dans un étui de portable noir avec le logo du programme Bonjour/Welcome, le drapeau franco-ontarien et le message suivant : Bonjour, je parle français! Et toi ?

À l’intérieur, des feuillets d’information sur les deux conseils scolaires francophones, le YMCA de Windsor, des services du gouvernement ontarien, le livre de renseignement du gouvernement fédéral Bienvenue au Canada, la Ville de Windsor, les émissions diffusées à la radio de Radio-Canada, une copie de la plus récente édition du journal Le Rempart et bien entendu, une copie du magazine Répertoire des services en français du Sud-Ouest dans lequel le Centre communautaire francophone a récemment introduit une section destinée aux nouveaux arrivants.

« Les francophones ont contribué, et continue de contribuer à la richesse culturelle, à la croissance démographique et au développement socioéconomique de la région de Windsor-Essex et Chatham-Kent, indique la présidente de l’ACFO WECK, Elisabeth Brito. Cette trousse d’accueil est le fruit d’une collaboration entre divers partenaires communautaires. Cette collaboration est essentielle afin d’attirer, d’accueillir et d’intégrer avec succès les nouveaux arrivants d’expression française dans nos collectivités. La trousse est un outil d’orientation vers la plupart des ressources offertes en français dans la région. »

La trousse est disponible dans les locaux du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent situé au 890 chemin Walker à Windsor, ainsi qu’au Multicultural Council of Windsor.

PHOTO : L’équipe de l’ACFO présente la nouvelle Franco Trousse