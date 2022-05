Le Conseil multiculturel de Windsor et du comté d’Essex a présenté la 20e édition du gala The Herb Gray Harmony Award au Club Ciociaro de Windsor pour les prix dans les catégories Harmony, Champion et Inspire. Un des employés de l’école élémentaire Louise-Charron du Conseil scolaire Viamonde a été honoré lors de cette soirée remportant le Prix Inspire pour sa persévérance.

Moussa Keita, concierge de l’école et originaire de la Côte d’Ivoire, a été reconnu pour son engagement communautaire. Le Prix Inspire a été établi il y a trois ans pour rendre hommage à un nouvel arrivant à Windsor-Essex pour sa détermination, son optimisme et l’exemple positif qu’il donne à la communauté.

M. Keita et sa famille sont arrivés à Windsor en novembre 2016, ayant passé 14 années dans des camps de réfugiés après avoir fui leur pays natal, la Côte d’Ivoire. Son père et le plus vieux de ses frères ont été tués, laissant Moussa, sa mère, deux frères plus âgés (dont un est incapable de marcher) et deux sœurs plus jeunes traverser le pays dévasté par la guerre et les frontières internationales.

M. Keita a assumé un rôle de leadership dans sa famille, s’assurant que de la nourriture et autres produits essentiels soient disponibles, et a travaillé d’arrache-pied en attendant de connaître le destin de sa famille. Quand ils ont finalement appris qu’ils iraient au Canada, c’est Moussa qui a coordonné toutes les étapes du voyage.

Sous sa supervision, la famille a prospéré à Windsor-Essex. Tous les membres de sa famille ont un emploi ou sont à l’école, ou les deux. Moussa est concierge à plein temps pour l’école Louise-Charron, a acquis son permis de conduire et s’est acheté une automobile. Il a réussi à obtenir des programmes d’appui communautaire pour son frère, et la famille a acheté récemment leur maison. Sa détermination a fait de lui un brillant exemple pour les nouveaux arrivants de la communauté. Plusieurs représentants du Conseil scolaire Viamonde ont tenu à participer au gala pour rendre hommage à l’un des leurs.

Photo : Moussa Keita a reçu son Prix Inspire au Club Ciociaro de Windsor.