Alexia Grousson

Après quatre ans d’absence, le Jazz Band de l’Essor a présenté une soirée jazz le 23 février à l’amphithéâtre de l’école, sous l’œil avisé de l’enseignante de musique, Gabrielle Papineau.

Animée par Michelle Bézaire, la soirée a débuté par l’accueil des participants et la distribution de billets de tirage. Après le repas – un buffet préparé par un ancien élève de l’Essor et chef dans un resto local, Justin Montigny. Au menu : poulet frit aux herbes, blanquette de veau, riz aux légumes, pommes de terre rôties ou encore des pâtes sauce tomate et pesto.

Les 17 élèves du Jazz Band de l’Essor ont joué leur prestation durant le repas et pendant la soirée. Le groupe est composé de sept saxophonistes, trois trompettistes, deux trombonistes et de cinq autres musiciens jouant le piano, la batterie ou la guitare. Ces adolescents sont tous des passionnés de musique et répètent deux fois par semaine pour une période de deux heures. Au cours de la soirée, ils ont joué quelque 17 chansons de jazz connues telles que Isn’t she lovely de Stevie Wonder, September de Maurice White, Al Mckay and Allee Willis ou encore Crazy Little Thing Called Love de Freddie Mercury.

Plusieurs dons et prix étaient de mise pour les tirages et pour l’encan silencieux. L’objectif de cette activité est d’amasser des fonds à partir de dons réalisés par les participants. Ceux-ci doivent miser un prix plus haut que le montant initial de l’article, la personne qui effectue la dernière mise remporte le cadeau.

En parallèle, il y avait les tirages, dont les billets étaient achetés à l’avance. Parmi les 60 prix se trouvaient plusieurs paniers cadeaux ou des bons-restaurants provenant de différentes entreprises ou commanditaires participant à l’événement.

Pour cette première soirée depuis 2019, 148 participants étaient présents, ce qui a fait le bonheur de Mme Papineau. « Je n’ai que de bonnes choses à dire. C’était une excellente soirée avec beaucoup de joie et de plaisir. Le buffet était phénoménal. Cet évènement est une totale réussite autant pour les élèves que pour leurs parents », conclut l’enseignante.

D’autres activités telles que des compétitions ou des concerts sont à prévoir pour le Jazz Band et pour certains des musiciens.

Photo (Tom Sobocan) : C’est devant une salle comble que les jeunes ont performé.