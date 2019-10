Lors de la toute première séance de cours de danse sociale offert par l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent (WECK) au centre Sho Art, Spirit and Performance, ils étaient nombreux. Plus d’une vingtaine, hommes et femmes, certains en couples pour esquisser les premiers pas de Kizomba sous la supervision élégante du maitre-danseur Éric Kamta.

Tout le monde était très attentif. Yeux braqués sur le mouvement des jambes, genoux légèrement pliés des instructeurs lors de courtes séances de démonstration, le but étant de maitriser le plus vite possible cette danse d’origine angolaise.

Dans une ambiance amicale, M. Kamta a d’abord invité les participants à se constituer en couples, déterminer qui du couple doit diriger et rythmer la danse au son de la musique. Puis les rôles s’inversaient au bout de deux tours de danse. Quelquefois, des applaudissements fusaient dans la salle à l’endroit des pairs qui ont réussi à synchroniser des pas et le mouvement cohérant des hanches.

« Le Kizomba est très facile à apprendre explique M. Kamta. C’est comme une marche, il faut juste suivre le rythme de la musique. » Les concepteurs du projet Franco danses étaient visiblement contents. « Nous sommes fiers. C’est notre premier projet sur huit mois. On espère que ça va marcher, les gens s’amusent et c’est notre objectif », explique Maéva Darnal, coordonnatrice de l’ACFO WECK qui suivait de près avec sa collègue Julia Marentette le déroulement du cours de danse transformé en véritable spectacle.

« Nous nous sommes bien amusés, on a appris de nouveaux pas, c’est super comme activité pour la détente. Je suis prête à inviter d’autres amis pour les introduire à ces danses, on doit être plus nombreux », lance Renilde Mbarushimana.

L’instructeur de son côté était satisfait des résultats pour cette première séance. « Ils étaient magnifiques, la plupart ne connaissaient pas le Kizomba, un concept très nouveau pour eux. Quand nous avons commencé à danser, ils ont beaucoup aimé et assimilé plus rapidement que je l’imaginais », s’est réjoui M. Kamta.

« Des places sont encore disponibles et la seconde session se déroulera dans une salle beaucoup plus grande. Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’ACFO WECK, ou simplement visiter son site internet www.acfoweck.ca », ajoute Mme Darnal. Les cours de danse que propose l’organisme aux communautés de Windsor et de ses environs se poursuivent jusqu’à la fin mai 2020.

PHOTO: L’instructeur Éric Kamta montre avec l’aide d’une participante les pas du Kizomba.

SOURCE: Gabriel Nikundana