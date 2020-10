Le Centre pour l’enfant et la famille ON y va de Pain Court propose des programmes gratuits aux enfants de 0 à 6 ans ainsi qu’à leurs parents. Cependant, le Centre situé à l’École secondaire de Pain Court est fermé depuis le début de la pandémie. Cela n’a pas empêché les employés Sylvie Saint-Pierre et Justin Langlois d’organiser une activité en plein air dans le parc du Centenaire de Pain Court pour souligner le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Intitulée Franco-Fun, cette initiative permettait à des familles de la région de s’inscrire pour un bloc d’une heure et de participer à la création d’une murale d’art collaboratif verte et blanche aux couleurs du drapeau franco-ontarien. Quatre familles s’étaient inscrites. M. Langlois et Mme Saint-Pierre (sur la photo) ont bon espoir que le Centre On y va rouvrira ses portes cet automne.