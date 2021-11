La 25e Assemblée générale annuelle de La Girouette, centre communautaire de Chatham-Kent, s’est tenue le 21 octobre au 150 rue King Ouest, adresse de l’organisme.

Véritable institution au service des francophones et francophiles, La Girouette a tenu à marquer par ce double événement « la pérennité de la structure dans le paysage associatif de la région, mais également l’offre de nouveaux services en français », s’est réjoui en introduction de cette réunion Bernard Tremblay, président du conseil d’administration (CA).

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et « l’impatience de retrouvailles avec toute la communauté à l’occasion des prochaines activités à venir » qu’il a souhaité la bienvenue à la dizaine de membres présents dans l’assistance.

« Quelle année! La pandémie nous a joué bien des tours. Nous avons dû faire preuve de souplesse pour continuer à offrir des activités tout en respectant les règles. Malgré tout, nous avons connu une année riche en évènements et fort occupée », s’est-il exclamé.

En effet, après avoir fait un exposé minutieux des finances de la structure, Marthe Dumont, vice-présidente de l’association, a également souligné que « malgré les contraintes sanitaires pesantes en matière d’organisation d‘évènements collectifs, des déprogrammations parfois inopinées, il a fallu être résilients et très réactifs pour continuer à remplir nos missions ».

Si la communauté francophone de Chatham-Kent est peu nombreuse, elle n’en demeure pas moins très dynamique et fière de son héritage.

« L’important ce n’est pas le nombre, mais ce qui est déterminant et nous permet d’être encore actifs, c’est l’investissement de tout un chacun, de nos bénévoles et notre capacité à passer le témoin aux futures générations, a précisé Bernard Tremblay.

« Nous avons connu une année en dents de scie, ouvert et refermé la structure au gré de l’évolution pandémique et des annonces politiques provinciales ou fédérales. Ce fut éprouvant, mais nous n’avons pas lâché ».

Partenaires essentiels à l’entretien de cette flamme et à la détermination affichée au sein de La Girouette, « la municipalité de Chatham-Kent et Patrimoine canadien ont été et demeurent des soutiens essentiels, a surenchéri M. Tremblay.

« Nous avons par ailleurs reçu une subvention du Programme d’appui à la francophonie ontarienne. Cela nous a permis de sécuriser jusqu’en 2023 le paiement de notre bail, de bâtir un site Web ainsi qu’une bibliothèque. »

La Girouethèque, telle que l’ont baptisée les membres du CA, est une corde supplémentaire à l’arc des services en français ainsi offerts. Assortie de plusieurs postes informatiques, conviviale et dotée de nombreux ouvrages, elle devrait permettre d’attirer les plus jeunes. De plus, elle offre la possibilité d’une réservation en ligne de tout un panel d’œuvres littéraires avant la cueillette en personne au sein de l’entité.

Toujours au chapitre de l’offre de services et activités à destination des membres, La Girouette propose également « ciné-mercredi », leur permettant à moindre coût de visionner en français les grands succès et films d’animation du moment.

Au titre des prochains temps forts en matière de festivités et incontournables de saison, un souper de Noël est prévu le 11 décembre. Des cours de réalisation de vitraux seront offerts les 15 et 16 janvier 2022.

Inspirés des mouvements du tai-chi et du Pilates des « classes d’Essentrics » sont proposées tous les mercredis. Enfin, l’association propose régulièrement des cours de premiers soins et de réanimation cardio-respiratoire.

L’ensemble de ces services et activités témoignent manifestement du renouveau. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de La Girouette.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Le conseil d’administration de La Girouette