Unanimement apprécié de la communauté francophone de la région, Claude Hurtubise a œuvré pendant plus de 20 ans à Radio-Canada au sein des stations de Windsor, Toronto et Vancouver. Il s’en est allé dans la quiétude du foyer familial, le 12 octobre dernier, à l’âge de 77 ans.

Au regard de l’héritage et de la passion qui l’ont toujours animé s’agissant de la promotion et la défense de la langue française en Ontario particulièrement, les colonnes du Rempart tenaient à rendre hommage à cet amoureux de la vie, curieux de tout et aux multiples talents. Il s’était ainsi lancé à la retraite dans l’activité théâtrale et aimait parfois à monter sur les planches.

Jusqu’au bout, il se sera battu ardemment contre la maladie (il est décédé des suites d’un cancer). Son épouse Claudette garde le souvenir « d’un homme toujours souriant et positif au quotidien. Il aimait les gens et aimait les écouter ».

Né à Lorrainville, en Abitibi-Témiscamingue, Claude Hurtubise a fait ses études au Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, se qualifiant lui-même avec malice de « prêtre manqué ». À n’en pas douter, cette formation générale empreinte de la foi spirituelle aura fait germer en lui l’humanisme, la charité chrétienne et la bonté à l’égard de son prochain, qui le caractérisaient selon ses proches et tous ceux qui ont été amenés à le côtoyer.

Directeur régional des programmes de Radio-Canada en Ontario, c’est à Sudbury que Claude Hurtubise finira sa carrière de journaliste au milieu des années 1990, avant d’y créer la troupe de théâtre amateur du Centre de santé communautaire « Jeunes de cœur ». Tout un symbole que l’appellation de cette troupe théâtrale, expression même de la joie et de la fraîcheur d’esprit qu’il incarnait, transcendant ainsi les effets du temps qui passe et les contraintes du corps.

« Il donnait de son temps à tout le monde, en reconnaissant que pour faire vivre la francophonie, il faut des francophones impliqués dans leur communauté et qui célèbrent leur culture. Il prêchait donc par l’exemple », a confié sa fille Mireille.

Un grand acteur de la francophonie ontarienne a tiré sa révérence, mais son œuvre demeure oh combien vivante et pérenne!

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO (Source : page Facebook de la troupe théâtrale Jeunes de cœur) – Claude Hurtubise