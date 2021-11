C’est au salon Richelieu du Collège Boréal que s’est tenu le souper mensuel du Club Richelieu Windsor. Une vingtaine de convives, membres de l’association et invités, se sont donc donné rendez-vous, le mercredi 20 octobre, afin de faire l’exposé des différentes actions et engagement de l’organisme et honorer les membres décédés ainsi que leurs familles; finalement, faire tout simplement vivre les valeurs de solidarité et de fraternité portées par l’association.

Comme à l’accoutumée, c’est sous la houlette de Tom Sobocan, président du Club Richelieu Windsor toujours aussi investi, que furent conduits les débats ayant animé la soirée. Ce dernier a notamment fait l’annonce de deux nouveaux membres, Diane Paquette et Appolinaire Fotso. « C’est un plaisir de vous compter parmi nous. Le Club s’enrichit de nouvelles compétences et de bonnes personnes », a mentionné le président.

Toujours au chapitre de la reconnaissance de certains membres, une mention particulière ainsi que des applaudissements nourris ont été donnés par l’ensemble de l’assistance à Annette et Ronald Asselin pour leur investissement de toujours.

Placée sous l’égide et la thématique centrale de la présentation d’Épelle-moi Canada (EMC), la soirée s’est poursuivie avec l’intervention de trois invités concourant activement à la promotion et au rayonnement de ce programme. Ainsi, Joseph Tchanga, enseignant à l’école secondaire l’Essor, a rappelé l’historique d’EMC : « une compétition régionale d’épellation lancée en 2016, devenue aujourd’hui un concours national, offrant un apprentissage moderne et ludique en phase avec les attentes des jeunes d’aujourd’hui ».

En effet, rappelons qu’EMC a complété, du fait de la pandémie, son offre traditionnelle d’un concours jusqu’alors en présentiel d’une plateforme numérique aux multiples services par le biais d’un campus virtuel.

Acteurs et témoins privilégiés de l’apport de cet outil, Haili Jobin et Eugene Anekwe III, deux jeunes de Windsor se sont également exprimés. Plusieurs fois lauréate, au niveau provincial, du concours d’épellation, Haili a indiqué « le rôle important joué par EMC, dans son développement personnel, sa confiance au quotidien et dans la prise de parole en public, la richesse des richesses et des amitiés nées de cette expérience ».

Interrogée par Tom Sobocan sur sa méthode d’entraînement, elle a mentionné l’aide précieuse de sa mère lors de ses entraînements au concours d’épellation. « Elle me faisait répéter la liste des mots que je devais présenter. Cela a été un travail d’équipe et ça nous a rapprochées », dit-elle. Voilà une belle illustration du caractère intergénérationnel et des valeurs d’excellence véhiculées par ce concours!

Jeune homme charismatique et affichant beaucoup d’assurance, Eugene Anekwe, a également fait part des bienfaits de sa participation à l’aventure EMC. « J’y ai suivi des ateliers de leadership et d’entrepreneuriat. C’est une opportunité fantastique pour les jeunes, un moyen de grandir et de sortir parfois de sa zone de confort ».

De nombreuses questions ont étayé ces échanges, Helene Plante a notamment voulu savoir si l’organisme se déplaçait, « à son initiative ou sur demande des établissements scolaires partenaires au programme », Eugene Anekwe lui a indiqué que « l’essentiel des interactions avec les élèves se faisait dorénavant par l’interface d’applications informatiques sur des ordinateurs portables ou les téléphones intelligents ».

EMC continue donc à grandir sereinement. Joseph Tchanga émet « le souhait de pouvoir faire ainsi rayonner la langue française à travers les 10 provinces du Canada ».

En guise de clôture à cette soirée, Tom Sobocan a fait l’annonce de la programmation de l’Assemblée générale annuelle du Club Richelieu ainsi que celle du Carrefour communautaire francophone, le 24 novembre.

Le prochain souper Richelieu se tiendra par la même occasion à l’issue de cette AGA, à la salle Kosovo du Serbian Center de Windsor.

PHOTO – Les invités d’Épelle moi Canada (Joseph Tchanga, Eugene Anekwe III, Haili Jobin) et la Richelieu Carole Papineau

SOURCE – Stéphane Lucky