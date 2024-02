Alexia Grousson

Le mois de février est mondialement connu pour la célébration de l’amour par le biais de la fête de la Saint-Valentin. C’est également un temps de l’année qui a été choisi pour mettre à l’honneur les amitiés.

Alors quoi de mieux pour les élèves de l’École secondaire catholique de Pain Court (ÉSPC) que d’intégrer ce thème dans leurs activités extrascolaires mensuelles qui se déroulent à La Girouette, le centre communautaire de Chatham-Kent?

« C’est une habitude que nous avions depuis longtemps mais qui avait été mise en pause à cause de la pandémie. Nous sommes vraiment heureux que depuis février 2023, nos activités avec La Girouette aient pu reprendre », commente Jessica Lynn Sylvestre, animatrice culturelle à l’ÉSPC.

Les élèves responsables de ces soirées sont des leaders de l’école. Le rôle de ces « animateurs juniors », comme on les appelle, est de prendre en charge des petits groupes d’élèves et d’organiser et animer les activités. Ils sont également des modèles accessibles pour les élèves de 7e et 8e années, ainsi que pour ceux des écoles élémentaires qui viennent les visiter.

Une quinzaine d’élèves ont assisté à la soirée du 8 février placé sous le thème de la Saint-Valentin. Les animateurs juniors s’étaient rendus plus tôt au centre La Girouette pour placer les tables et décorer la salle pour l’occasion avec une cabine photographique avec des rideaux en cœur et des ballons. Les leaders avaient aussi préparé la collation : des brochettes de fruits et de guimauves en forme de cœur.

Au programme, des activités manuelles telles que des cartes de Valentin à colorier et à adresser ainsi que la création de cadres pour les photos Polaroid qui seraient prises dans le kiosque photos.

« Un moment fort que j’ai beaucoup aimé, c’est quand un des jeunes a décidé de réaliser 20 cartes de Saint-Valentin pour les offrir à tous les amis de sa classe. C’est toujours de bons moments que nous partageons. Nous sommes reconnaissants au centre La Girouette de nous laisser vivre des activités en français avec la communauté à l’extérieur de l’école », conclut Jessica Lynn Sylvestre.

Photo (ÉSPC) : Des animateurs expliquent comment faire un cadre.