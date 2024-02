La directrice de l’éducation Carolyn Bastien vient d’annoncer la nomination de Jean Blanchette au poste de surintendant des affaires au Conseil scolaire catholique (Csc) Providence.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Canada (CPA) et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, d’un brevet d’agent de supervision délivré par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et d’un diplôme en administration des conseils scolaires de l’Ontario de l’Université de Guelph, Jean Blanchette agira comme levier dans les multiples projets d’immobilisation, d’informatique et de finances au Csc Providence. Ses qualités de stratège, d’analyste et de gestionnaire sont définitivement des atouts pour la grande famille du Conseil.

M. Blanchette cumule près de 25 ans d’expérience dans le monde de l’éducation et dans le milieu des affaires. Il a initialement exercé en tant que contrôleur financier dans le secteur privé, où il a apporté son expertise à diverses entreprises. En 2015, M. Blanchette a rejoint l’équipe du Csc Providence en tant que directeur des ressources matérielles, enrichissant l’organisation de son expérience significative. À la direction du Service des immobilisations, il a habilement géré un budget annuel de 15 M $, illustrant ainsi son habileté en matière de gestion financière et de planification stratégique.

L’engagement actif de Jean Blanchette auprès des jeunes et dans la francophonie, couronné par le prix du bénévole de l’année, souligne son dévouement exceptionnel. Sa capacité reconnue à conseiller et accompagner efficacement les individus dans la réalisation de leurs objectifs organisationnels fait de lui un atout précieux dans son nouveau rôle.

« Je suis ravie d’accueillir un collègue bien informé sur les besoins de nos écoles, capable de synchroniser les opérations administratives du conseil pour mieux servir nos communautés scolaires. Sachez que le Service des affaires, de l’informatique et des immobilisations collaborent étroitement pour renforcer leur soutien aux écoles et à nos communautés scolaires, améliorant ainsi leur efficacité », affirme Mme Bastien.

« C’est avec grand honneur que je rejoins le conseil d’administration du Csc Providence, une opportunité qui me permettra de mettre à profit mes compétences en gestion des ressources financières, matérielles et humaines ainsi que de consolider ma contribution à l’amélioration continue des services proposés à notre communauté scolaire. Mon leadership, mon sens de l’innovation et ma capacité à écouter activement les besoins des communautés scolaires me guideront dans ce rôle passionnant », a indiqué M. Blanchette.

Photo : Jean Blanchette