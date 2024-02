Des ondes de joie circulent sur les réseaux face aux résultats très satisfaisants des championnats sportifs interécoles. Pour le volleyball féminin, l’équipe s’est placée en troisième place. Pour le basketball masculin, l’équipe des juniors a gagné la finale à domicile contre l’école E.J. Lajeunesse.

« Nous sommes fiers de notre équipe, car nous avons travaillé fort en nous entraînant chaque jour. Nous sommes la troisième équipe de notre école à remporter ce titre », commente Mahdi Olleick, un des capitaines de l’équipe.

« Pour ceux qui souhaitent jouer au basketball, je leur conseillerais d’être prêts à apprendre et de persévérer. Il ne faut pas penser qu’on est le meilleur mais on doit toujours chercher à s’améliorer », conclut le second capitaine, Quincy Durocher.

Félicitations à tous les champions!

Photo (ÉSLC) : L’équipe féminine de volleyball de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac