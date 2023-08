Un tournoi de soccer entre des équipes mixtes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans des paroisses du Diocèse de London a eu lieu le 5 août au Shedden Open Space Park, près de Port Stanley.

Le groupe représentant la paroisse Saint-Jérôme était parti en autobus de l’église Good Shepherd, accompagné de l’animatrice pastorale de Saint-Jérôme, Line Stallard, et de l’entraîneur, M. Guy. Les athlètes ont excellé en battant toutes les autres équipes et ils ont remporté la finale avec une victoire sur tirs au but. Puis, ils ont fièrement brandi leur trophée bien mérité. Félicitations à tous les participants!

Photo : courtoisie de la paroisse St-Jérôme