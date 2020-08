L’équipe du Festival international du film de Windsor (WIFF) a annoncé, le mercredi 5 août, que l’édition 2020 se produira en plein air du 28 août au 12 septembre.

Accompagné du maire de Windsor Drew Dilkens, le directeur général de l’organisme, Vincent Georgie, a dévoilé la programmation sur la Place des festivals au bord de la rivière Détroit

On se souviendra que le WIFF avait annoncé l’annulation du Festival au plus fort de la pandémie de COVID-19 et après trois mois de travail intense, les organisateurs ont choisi de tenter l’expérience d’un événement ciné-parc ayant pour thème « Le WIFF sous les étoiles ». Lors de cette conférence de presse, les organisateurs avaient placé des voitures antiques devant la rivière Détroit pour recréer l’atmosphère des années 1950, 1960 et 1970 qui a popularisé l’époque des ciné-parcs. Même le maïs soufflé était de la partie!

Pendant un peu plus de deux semaines de diffusion, 32 films seront présentés sur écran géant et un maximum de 88 véhicules pourront entrer sur le site à chaque présentation. Le Festival commencera par un programme double le soir du 28 août avec les projections des classiques Dirty Dancing et Air Force One. Le lendemain matin, les plus jeunes sont invités avec leurs parents à regarder le succès de Disney, Aladdin, sur grand écran. Puis en soirée, une autre double projection avec les célèbres films de l’agent 007, Dr. No et Goldfinger.

D’autres succès moins récents mais bien connus du public prendront l’affiche au cours de ces deux semaines, dont Groundhog Day, John Wick (1 et 2), Legally Blonde, The Silence of the Lambs et Pulp Fiction.

Tous les films sont offerts en version originale et le coût est de 40 $ par voiture ou 20 $ pour les films familiaux projetés en matinée. Les billets et toute la programmation sont disponibles sur le site du WIFF au windsorfilmfestival.com.

PHOTO (courtoisie Drew Dilkens) – Vincent Georgie au podium et le maire Drew Dilkens à gauche