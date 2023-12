Alexia Grousson

Épelle-moi Canada (ÉMC) Windsor-Essex a organisé son gala de reconnaissance avec collecte de fonds, le 18 novembre, à la salle Richelieu du Collège Boréal. À cette occasion, ÉMC a choisi Joseph Picard, ancien directeur général du Conseil scolaire catholique Providence, comme parrain de l’événement.

« Nous avons voulu lui rendre hommage car il a été le premier à nous avoir ouvert toute grande la porte quand nous sommes venus présenter le projet ÉMC dans la région. C’est un programme pour les jeunes et pour arriver à les sensibiliser, il faut passer par les enseignants et la direction. M. Picard a trouvé que notre programme serait bénéfique pour les jeunes et il a partagé l’information.

« Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est en partie grâce à l’ouverture qu’il a permise il y a quelques années, et nous étions plus qu’heureux de pouvoir le remercier lors de ce gala », évoque Guy Hopogap, délégué régional ÉMC pour la région de Windsor-Essex.

« Ce gala de reconnaissance est destiné à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter pour aider les jeunes à préparer leur concours d’épellation. Nous souhaitions les remercier sincèrement pour leur contribution et pour cela, nous avons distribué de nombreux certificats et huit plaques de reconnaissance », ajoute M. Hopogap.

D’autres allocutions ont suivi dont celle de Jeanne Montigny, membre du conseil d’administration d’ÉMC. Elle a relaté son rôle au sein de l’organisme et l’importance pour les jeunes de participer au concours ÉMC. Cinq élèves ont aussi témoigné de leur expérience, y compris leur parcours et l’impact positif qu’ÉMC a eu dans leur vie.

« Ils ont parlé de leur projet dans le cadre du programme Jeune leader francophone, de sa conception au symposium où ils l’ont présenté publiquement. C’était très enrichissant, conclut le délégué d’ÉMC.

Plusieurs jeux ont eu lieu au cours de la soirée et les participants ont accumulé des points par table. La table qui a remporté le plus de points a mérité des sacs cadeaux contenant des bouteilles siglées ÉMC.

Un repas copieux avec plateaux de fruits et gâteaux ont été servis.

Pour terminer ce gala en beauté, DJ Guyzo a enflammé la piste de danse jusqu’à la fermeture.

Photo (Tom Sobocan) : Quelques commanditaires et bénévoles ont reçu des plaques et certificats pour leur apport au succès d’Épelle-Moi Canada