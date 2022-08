Le 27 juillet, des Canadiens de partout au pays se sont rassemblés pour commémorer le 72e anniversaire du début de la guerre de Corée dans le cadre de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée.



À Windsor, c’est la conseillère municipale Jo-Anne Gignac qui a représenté la Ville lors d’une cérémonie tenue devant le monument des vétérans de la guerre de Corée, organisée par diverses organisations de vétérans de la région. « Nous n’oublierons jamais les 26 791 Canadiens qui ont servi leur pays durant ce conflit et les 516 soldats canadiens qui ont fait le sacrifice ultime durant cette guerre », déclare Mme Gignac.



Simultanément à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré : « Le 25 juin 1950, dans un premier acte d’agression posé ouvertement depuis la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU), les forces militaires nord-coréennes ont traversé le

38e parallèle et envahi la Corée du Sud. Devant cet acte illégal, non provoqué et injustifiable, le Canada a uni ses forces à celles de ses alliés et partenaires dans le cadre d’une mission de l’ONU visant à rétablir la paix dans la péninsule coréenne. »



« Aujourd’hui, en cette Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, nous rendons hommage aux plus de 26 000 courageux Canadiens qui ont combattu le totalitarisme brutal sur terre, en mer et dans les airs. Pendant trois ans, ils se sont battus dans des conditions horribles et ont subi de lourdes attaques ennemies. Plus de 1000 Canadiens ont été blessés, et 516 autres ne sont jamais rentrés auprès de leurs familles. Ils sont nombreux à avoir souffert de séquelles physiques et mentales pour le reste de leurs jours. Leurs noms figurent dans les Livres du Souvenir sur la Colline du Parlement, aux côtés de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays dans le cadre d’autres efforts militaires. Au nom du gouvernement du Canada, j’encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la guerre de Corée, à rendre hommage à nos anciens combattants et à réfléchir aux sacrifices héroïques qu’ils ont consentis en se portant à la défense de la paix internationale. Leur force, leur bravoure et leur dévouement nous inspirent tous et ne seront jamais oubliés. »