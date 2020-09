C’est confirmé, le gala annuel de la francophonie locale baptisé le French Part’Eh par l’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) aura bel et bien lieu le vendredi 25 septembre au restaurant de cuisine libanaise Mazaar, sur la rue Cabana à Windsor.

Et selon la vice-présidente de l’ACFO WECK, Kelsey Santarossa, ce n’est pas la COVID-19 qui va empêcher la communauté de montrer avec fierté ses couleurs.

Kelsey Santarossa

« Cette année, le French Part’Eh accueillera moins de personnes à cause de la pandémie mais ne perdra pas de son lustre, explique Mme Santarossa. Ce jour-là, à partir de 18 h, nous envisageons recevoir près de 50 personnes pour respecter les normes de distanciation sociale. Nous dévoilerons les noms des gagnants des Prix de reconnaissance offerts par l’organisme à une personne aînée qui s’est démarquée dans la communauté, et à un organisme ou une entreprise qui appuie la communauté francophone. Des écoles de la région, comme l’an dernier mais en moins grand nombre, souligneront le travail d’un employé. »

Un repas sera servi aux invités, le tout présenté dans une ambiance festive avec de la musique francophone. Il s’agira de l’événement qui clôturera une semaine complète d’activités virtuelles et autres programmées par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, les conseils scolaires Providence et Viamonde, l’ACFO WECK et le Centre communautaire francophone (CCFWEK). Le CCFWEK présentera le soir du 24 septembre, à 19 h 30, le concert de style ciné-parc du groupe Swing (LGS) en collaboration avec l’ACFO WECK, le Conseil scolaire catholique Providence et le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette. Cet événement aura lieu au ciné-parc The Boonies de Tilbury.

« Les levers du drapeau franco-ontarien dans la région seront diffusées sur les réseaux sociaux de l’ACFO WECK en provenance de Windsor et de Tecumseh, et nous travaillerons en collaboration avec les conseils scolaires pour voir et entendre des élèves parler de ce que représente la francophonie pour eux », ajoute la vice-présidente de l’organisme.

L’ACFO WECK demandera à ses membres, ses partenaires communautaires et à la population francophone d’illuminer en vert et en blanc leur maison, leur bureau ou leur école durant la semaine du 21 au 25 septembre.

« Je suis tellement fière et heureuse de constater que même avec les défis que présente la COVID-19, nous sommes capables de célébrer en personne ou de manière virtuelle, dit-elle. Nous avons trouvé de nouvelles occasions de souligner cet événement important pour notre communauté. Covid-19 ou pas, il y a de la résilience dans la communauté francophone et nous trouverons toujours une façon de célébrer ce qui nous unit. Notre langue et notre culture ne disparaissent pas derrière un masque! »

Et comment l’ACFO WECK a survécu jusqu’à présent à cet arrêt d’activités depuis mars dernier? « Comme chaque organisme, nous nous sommes assurés de protéger les membres de notre équipe et de les appuyer pour qu’ils continuent de façon virtuelle à faire avancer nos dossiers et promouvoir notre langue et notre culture.

« Il a fallu nous réinventer et rediriger des fonds vers de nouvelles initiatives. Nous gardons le cap avec notre mission qui est de promouvoir le développement et l’épanouissement de la diversité francophone de Windsor-Essex et Chatham-Kent », conclut Mme Santarossa.

Pour plus de renseignements sur le French Part’Eh, consultez les sites Facebook et Instagram de l’ACFO WECK.