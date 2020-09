Le Réseau communautaire franco-ontarien et le Réseau des conseils scolaires francophones (RSCF) présentent Ensemble plus que jamais, une grande célébration virtuelle du Jour des Franco-Ontariens.

Du 21 au 25 septembre 2020, les francophones de toute la province pourront célébrer leur fierté et leur identité francophone avec cinq jours de programmation gratuite pour tous les âges. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et le RSCF organisent, le vendredi 25 septembre, dès 10 h 45, le plus grand lever de drapeau simultané dans l’histoire franco-ontarienne.

Cette émission présentera différents événements artistiques, communautaires et politiques. Après les discours de quelques politiciens, les internautes pourront ensuite danser au rythme de chansons de notre francophonie avec Céleste Lévis, Damien Robitaille, Julie Kim, Le R Premier, Mélissa Ouimet et Yao.

Plusieurs capsules pour les petits et pour les grands seront aussi disponibles sur la plateforme mondrapeaufranco.ca. Entre autres, pour les élèves de maternelle à la 3e année, Amandine et Rosalie explorent le monde et font découvrir aux tout-petits ce qui font d’eux des Franco-ontariens. Cette capsule sera disponible en visionnement libre toute la semaine.

Puis, résultat d’une collaboration entre L’Écho d’un peuple, Le Réveil et le CSDCEO, les 12 émissions L’esprit du lys et du trille mettent en vedette chacune des régions de l’Ontario français. Les élèves de la 3e à la 12e année feront la connaissance de jeunes champions et de modèles franco-ontariens des diverses régions.

Aussi, Flip TFO présentera diverses capsules des plus éclatées. Par le biais d’animations dynamiques et d’entrevues avec des personnalités franco-ontariennes connues, les jeunes pourront voyager à travers l’ensemble de la province.

Sur ce même site internet, des spectacles en direct du groupe Les Rats d’Swompe, le FLOFRANCO, Cindy Doire, UNI-T et plus encore seront diffusés.

Pour plus de renseignements : mondrapeaufranco.ca.