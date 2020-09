Alors que les élèves, les enseignants et les membres du personnel retournaient à l’école le 8 septembre, le gouvernement de l’Ontario octroie jusqu’à concurrence de 1,3 milliard $ en fournitures essentielles et a acheminé plus de 37 millions d’articles d’équipement de protection individuelle (EPI) pour permettre une réouverture sécuritaire des salles de classe partout dans la province.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un plan exhaustif de l’Ontario pour le retour à l’école, élaboré en consultation avec les experts médicaux, les conseils scolaires et les éducateurs.

« Au cours des dernières semaines, toute notre équipe a travaillé sans relâche pour veiller à ce que toutes les mesures de santé publique soient en place pour accueillir de nouveau nos élèves et notre personnel en toute sécurité, a déclaré le premier ministre Ford.

« Cette année scolaire ne ressemblera à aucune autre, mais en unissant nos efforts, nous pouvons tous contribuer à garder nos enfants, nos enseignants et nos travailleurs de l’éducation en sécurité et veiller à ce que nos élèves continuent de s’épanouir et d’être inspirés en cette période extraordinaire. »

Le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour rendre les écoles aussi sécuritaires que possible. L’Ontario offre un financement supérieur à celui de tout autre gouvernement au pays pour mettre en œuvre des mesures de distanciation physique, permettre l’embauche de jusqu’à 1300 gardiens et adopter des protocoles de nettoyage rehaussés dans les écoles et les autobus scolaires, ainsi que pour embaucher plus d’enseignants afin de réduire la taille des classes.

Le gouvernement a embauché quelque 625 infirmières et infirmiers pour les écoles afin d’offrir un soutien rapide aux écoles et conseils scolaires, et pour faciliter les mesures de santé publique, y compris le dépistage, la surveillance des tests, la recherche de cas et de contacts et les stratégies d’atténuation.

La collaboration avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs assurera la livraison d’une quantité suffisante d’EPI aux 72 conseils scolaires et 10 autorités scolaires, notamment plus de 19,5 millions de masques, 16 millions de gants, 317 000 écrans faciaux, 320 000 bouteilles de désinfectant pour les mains et 218 000 contenants de désinfectant, entre autres fournitures essentielles.

« Notre plan est le plus prudent, le plus sécuritaire et le plus exhaustif au pays, entièrement financé et complètement éclairé par les principaux dirigeants médicaux, pour nous assurer de réduire les risques, favoriser une bonne santé mentale et améliorer la sécurité de tous les étudiants et membres du personnel, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.

« Je demeure inspiré par nos élèves, et nous leur devons bien de continuer à tout faire pour freiner la propagation dans nos collectivités afin que nos écoles puissent demeurer des lieux d’apprentissage sécuritaires et positifs. »

Des protocoles et procédures de santé publique sont mis en œuvre pour contribuer à protéger les élèves, les enseignants, les membres du personnel et les visiteurs. Entre autres, les parents doivent procéder au dépistage de leurs enfants, et tous les membres du personnel doivent procéder à un auto-dépistage chaque jour avant de se présenter à l’école. Les élèves et les membres du personnel qui sont malades doivent rester à la maison.

Les écoles doivent déclarer au bureau de santé publique de leur région tout cas soupçonné ou confirmé de COVID-19 dans leur école. Chaque jour, les conseils scolaires doivent déclarer au ministère toutes les absences de membres du personnel ou d’élèves en raison de cas confirmés de COVID-19.

Les élèves de la 4e à la 12e année doivent porter un couvre-visage (masque non médical ou en tissu) à l’intérieur de l’école, y compris dans les couloirs, les entrées et durant les cours. Jusqu’à la 3e année, le port du couvre-visage pour les élèves n’est pas obligatoire, mais est encouragé. La province octroie un financement à chaque conseil scolaire afin de fournir de l’EPI aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire, y compris des masques médicaux et une protection oculaire (par exemple, des écrans faciaux).

Les écoles enseignent et rappellent aux élèves l’hygiène des mains appropriée et incluent des pauses dans les horaires pour permettre aux élèves de se laver les mains. Les enseignants et les membres du personnel reçoivent également une formation supplémentaire en santé et sécurité.

Chaque élève demeure avec le même groupe d’enfants et d’enseignants dans la mesure du possible tout au long de la journée d’école. Les écoles limitent considérablement le nombre de visiteurs, y compris les parents, et maintiennent des registres quotidiens rigoureux des présences en classe, des plans de salle, une liste des élèves qui prennent l’autobus et une liste des visiteurs quotidiens approuvés tels qu’enseignants suppléants et occasionnels, gardiens aux fins de recherche de contacts.

« Avec le début de la nouvelle année scolaire, la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et des membres du personnel constituent la principale priorité de notre gouvernement, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos experts en santé publique et réalisons les investissements nécessaires pour veiller à ce que des mesures et protocoles de sécurité soient en place pour le retour en classe. »

Le gouvernement de l’Ontario a nommé le Dr Dirk Huyer à titre de coordonnateur provincial de l’intervention en cas d’éclosion. À ce titre, il dirigera les efforts déployés en Ontario pour empêcher et endiguer les éclosions de COVID-19 dans différents secteurs, dont ceux de l’éducation, de la garde d’enfants, de l’agriculture et des soins de santé.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Une classe de l’École élémentaire L’Envolée de Windsor