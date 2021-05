Depuis 2011, le Consortium national de formation en santé (CNFS) rend hommage aux étudiants qui se démarquent par leur rendement scolaire, leur contribution étudiante et communautaire, leur leadership exemplaire et leur engagement envers l’offre active des services en français. Une bourse annuelle d’une valeur de 1 500 $ accompagnée d’un certificat de reconnaissance personnalisé de Santé Canada ont été remis récemment à Chloé Nolet-Chartrand, étudiante exemplaire, engagée et résiliente du programme aide du physiothérapeute et de l’ergothérapeute du Collège Boréal à Windsor. Félicitations!