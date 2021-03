Cela fait déjà un an maintenant que la pandémie de COVID-19 s’est installée dans notre quotidien. Les familles, les écoles et les services de garde ont dû s’adapter rapidement aux nouvelles normes de santé publique, mais encore aujourd’hui, la nouvelle normale ne l’est pas.

Pour les garderies et Centre On y va de Franco-Sol, les défis ont été nombreux. Kristen Fauteux, l’une des deux superviseures des garderies, explique que l’organisme n’a toujours pas atteint sa capacité de pré-pandémie.

« Au début, en mars 2020, nos programmes dans nos garderies ont tous été fermés. Nous avons dû travailler de la maison pour établir des politiques et procédures pour répondre aux critères de sécurité du Bureau de santé de Windsor-Essex. En juin, nous avons rejoint les parents pour savoir combien d’enfants nous aurions à la réouverture de nos sites. Le plus gros changement a été de refuser l’entrée aux parents dans nos garderies. Tout le monde doit suivre les normes de dépistage en arrivant mais seulement les enfants et nos employées peuvent entrer. »

« Nous avons dû penser à des stratégies pour continuer à avoir de bonnes relations avec les parents malgré les restrictions. Nous leur envoyons des photos des enfants durant la journée. L’autre défi a été de séparer nos enfants des garderies situées dans les écoles des élèves. Cela a beaucoup affecté l’aspect communautaire. »

Toutes les garderies ont réouvert en septembre lorsque l’école a recommencé. « Nous n’avons pas vraiment eu de difficulté avec les enfants pour s’habituer à la nouvelle réalité et une nouvelle routine, dit-elle. Nous sommes seulement à 30 % de capacité dans nos garderies présentement alors la pandémie nous a beaucoup affecté. Personne n’a encore perdu son emploi mais nous avons dû adapter nos horaires et déplacer des ressources humaines en conséquence. Nous espérons retourner à pleine capacité en septembre prochain. Malgré l’anxiété ressenti par notre personnel, nos employées ont bien répondu à l’appel et on continue à espérer que les choses vont revenir à la normale d’ici quelques mois. »

Quant aux services offerts par les deux Centres On y va, ils sont ouverts du lundi au vendredi mais de façon virtuelle. Gina Maroon, superviseure à Franco-Sol, explique que ces programmes de développement, de santé et de soutien sont pour les familles avec des enfants de 0 à 6 ans. Ils permettent aux jeunes et aux parents de participer à des activités amusantes, d’obtenir les conseils de professionnels du développement de la petite enfance, de découvrir les autres services à la famille offerts dans la collectivité, et de rencontrer d’autres familles ayant de jeunes enfants.

« Nous offrons une programmation virtuelle pour soutenir les parents de Windsor-Essex, indique Mme Maroon. Il s’agit de discussions sur Zoom pour appuyer les parents, et nos éducatrices font des activités en ligne avec les enfants. Le défi est d’avoir une relation comme avant avec notre clientèle, mais ce n’est vraiment pas comme s’ils étaient sur place. Nous offrons aussi des matériaux aux parents qu’ils peuvent ramasser à l’un de nos centres de façon sécuritaire pour faire les activités avec leurs enfants à la maison. La participation commence à être meilleure depuis que nous utilisons la plate-forme Zoom mais encore là, ce n’est pas parfait. » Les travailleuses en garderie offrent un service essentiel au développement de la petite enfance, et encore plus en période de pandémie.

PHOTO – Malgré la pandémie, on ne s’amuse pas moins du côté de Franco-Sol!