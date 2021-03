Étant donné que l’approvisionnement en vaccins augmente, le Gouvernement de l’Ontario élargit les canaux de distribution à sa disposition pour administrer les vaccins contre la COVID-19 afin d’inclure les pharmacies et les établissements de soins primaires.

Depuis le 12 mars, plus de 325 pharmacies offrent le vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD aux Ontariens admissibles âgés de 60 à 64 ans, sur rendez-vous seulement, dans le cadre d’un programme pilote d’administration des vaccins dans certaines régions.

« Nous sommes sur le point de franchir un jalon important dans notre lutte contre la COVID-19. Nous avons atteint le million de doses administrées et nous restons en tête au pays pour le nombre de vaccinations effectuées, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Or, nous ne faisons qu’augmenter la cadence et mobilisons encore plus de membres d’Équipe Ontario dans nos pharmacies et nos établissements de soins primaires. Nous avons un plan pour administrer les vaccins le plus rapidement possible afin d’assurer la sécurité des gens et nous le ferons tant que nous aurons un approvisionnement régulier du gouvernement fédéral. »

L’arrivée de 194 500 doses du vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD permet à certaines pharmacies de commencer à prendre des rendez-vous dans les circonscriptions sanitaires de Toronto, Windsor-Essex, Kingston, Frontenac et Lennox-Addington. Le déploiement du vaccin sera étendu à d’autres pharmacies dans d’autres régions à mesure que l’approvisionnement augmentera.

Toutes les vaccinations offertes par les pharmacies nécessitent un rendez-vous pris à l’avance. Les adultes admissibles âgés de 60 à 64 ans (selon l’année de naissance entre 1957 et 1961) qui souhaitent prendre un rendez-vous peuvent consulter ontario.ca/vaccincovidenpharmacie pour trouver une pharmacie participante.

À Windsor, la pharmacie Medica est l’un des sites où le vaccin est offert et sa liste de rendez-vous est déjà complète. « Il y a eu une annonce pour ce projet pilote et nous avons fait la demande, confirme le pharmacien Francesco Vella. Pour être éligible, il fallait avoir participé cette année à la campagne de vaccination contre la grippe. Nous avions un protocole de réception à suivre quand le vaccin a été livré. Notre liste est déjà complète, mais nous offrons à nos clients un système efficace dans un environnement sécuritaire. »

Le Gouvernement de l’Ontario se prépare à passer à la deuxième phase de son plan de distribution des vaccins contre la COVID-19 le mois prochain, en mettant l’accent sur la vaccination des populations en fonction de l’âge et des risques.

La vaccination continue d’être offerte aux populations admissibles dans les hôpitaux, les cliniques mobiles et les cliniques de vaccination de masse. Les cliniques de vaccination de masse constituent un important canal de distribution des vaccins de Pfizer et Moderna. Plus de 120 cliniques de vaccination de masse devraient ouvrir ce mois-ci en Ontario, en plus des sites déjà ouverts, ce qui portera la capacité d’administration de vaccins de l’Ontario à plus de 150 000 doses par jour, selon les stocks disponibles.

La première phase du déploiement des vaccins contre la COVID-19 en Ontario est presque terminée. Près d’un million de doses ont été administrées et plus de 279 000 personnes EN Ontario ont été entièrement vaccinées.

Environ 88 % des résidents des foyers de soins de longue durée sont entièrement immunisés et les bureaux de santé publique continuent de donner la priorité à la vaccination du personnel et des fournisseurs de soins essentiels.

PHOTO – La pharmacie Medica sur la rue Erie à Windsor.