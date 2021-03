Afin de répondre au besoin pressant d’accroître le nombre d’enseignants francophones qualifiés en Ontario, la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa s’associe au nouveau Carrefour communautaire francophone (CCF) de Windsor pour élargir ses programmes de formation au personnel enseignant de langue française.

L’Université investit 1,2 million $ pour la rénovation et l’aménagement de nouveaux espaces du campus de Windsor dans le CCF, situé au 720, avenue Ouellette, au centre-ville. Le Carrefour réunira sous un même toit plusieurs organismes et une variété de services en français.

Ce projet d’expansion du campus de Windsor permettra d’augmenter sa capacité de formation d’éducateurs prêts à travailler dans les écoles francophones de la région.

« Nos nouvelles installations au CCF nous permettront de doubler le nombre d’étudiants à 120 sur le campus, en offrant non seulement le programme primaire/moyen, mais l’ajout du nouveau programme moyen-intermédiaire à des cohortes de 30 étudiants par année pour un programme de 2 ans », explique Nicole Baillargeon, coordonnatrice du campus de Windsor.

« Nous aurons un campus francophone méritant pour la région du sud-ouest de l’Ontario. Les partenariats avec le CCF ainsi que nos partenaires scolaires, le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique Providence, seront gagnant-gagnant vers notre vision commune. »

Le campus de Windsor de l’Université d’Ottawa existe depuis plus de 20 ans. Il louait auparavant des locaux de l’école élémentaire L’Envolée du Conseil scolaire Viamonde.

Il est un endroit important pour la formation des enseignants francophones dans le sud de l’Ontario.

À ses débuts, le programme de formation à l’enseignement comptait seulement une poignée d’étudiants dans ses rangs. Avec les années, le programme s’est développé et il accueille aujourd’hui une soixantaine de futurs enseignants de langue française. Et il continuera de s’épanouir sous son nouveau toit.

« L’Université d’Ottawa est l’université principale pour la formation des enseignants francophones dans la province, explique Richard Barwell, doyen de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Notre Faculté a un partenaire de longue date avec la communauté francophone et nous sommes fiers de nous associer au CCF, une plaque tournante de la francophonie ontarienne à Windsor. Il y a une importante pénurie dans la profession enseignante en langue française de la province. Ce projet nous permettra d’augmenter considérablement notre capacité à former les futurs enseignants dans le sud de l’Ontario, et de diversifier notre offre de programmes à Windsor. »

Les nouvelles installations seront dotées des plus récentes technologies dans les salles de classe et respecteront les normes en matière d’accessibilité. En plus du programme de formation à l’enseignement, les nouveaux espaces de 6600 pieds carrés pourront aussi permettre la mise en place d’activités de développement professionnel et un programme de maîtrise.

« L’expansion de notre présence à Windsor constitue un pas de plus dans notre volonté de jouer un rôle de premier plan dans la revitalisation des communautés francophones en milieu minoritaire, souligne Sanni Yaya, vice-recteur International et Francophonie à l’Université d’Ottawa.

« Il y a une très forte demande pour nos programmes dans le sud de l’Ontario et nous avons atteint la saturation dans nos espaces actuels. L’augmentation de nos capacités permet d’assurer une offre active de programmes d’études postsecondaires en français et de fermer ainsi la porte à l’assimilation. »

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre nouveau Carrefour communautaire francophone le campus de Windsor de l’Université d’Ottawa, soutient André Gagnon, président du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Il s’agit d’un partenariat naturel qui offre une visibilité accrue à nos partenaires et une augmentation de capacité pour la communauté francophone dans toutes ses diversités. » Le nouveau campus de Windsor de l’Université d’Ottawa sera inauguré en 2022.

SOURCE – Université d’Ottawa