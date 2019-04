La communauté et les jeunes familles de l’école élémentaire Louise-Charron étaient invitées le mercredi, 27 mars à l’ouverture officielle d’un nouveau centre du réseau de garderies Franco-Sol à Windsor. Avec une capacité de 110 places, ce nouveau site aidera au développement de l’école Louise-Charron qui compte aujourd’hui 105 élèves.

Le directeur de l’école, Christian Gravel, explique que « le processus avait débuté avec les premiers appels d’offre en 2016-2017. Nous avons dû faire les travaux nécessaires dans l’école pour obtenir le code pleine occupation du ministère et le permis de la Ville de Windsor ».

Sylvie Gravelle, la coordonnatrice des services à la petite enfance au Conseil scolaire Viamonde, était sur place pour l’événement. « L’ouverture de cette garderie est le résultat d’un partenariat entre l’organisme communautaire Franco-Sol et l’école Louise-Charron, dit-elle. Cette relation grandira, ce qui nous permettra d’offrir aux familles de la communauté francophone de la région deux environnements riches en exploration de langage, ce qui facilitera la croissance de leurs aptitudes en communication, le fondement de la littératie. Le Conseil scolaire Viamonde croit dans le bienfait d’avoir ces services réunis sous un même toit. Nous avons foi dans les bienfaits de l’apprentissage dès le plus jeune âge, de la langue française ainsi que dans des activités de qualité. Cela est essentiel pour l’avenir de la culture francophone. »

Les dirigeants ont commencé à prendre les inscriptions pour la garde à plein temps à la garderie, en plus des services déjà offerts avant et après l’école à une dizaine d’enfants. La directrice générale de Franco-Sol, Luci Cutrone confirme qu’il s’agit d’une 12e garderie pour l’organisme qui gère également trois centres On y va et un service de garde dans les locaux du Collège Boréal au centre-ville. « Nous travaillons aussi sur trois futurs projets d’expansion présentement, soit l’agrandissement des garderies situées dans les écoles Saint-Edmond, Sainte-Thérèse et Sainte-Marguerite-d’Youville, confirme Mme Cutrone. Et nous étudions également la possibilité d’ouvrir des services de garde dans les régions plus éloignées à l’extérieur des écoles. »

Franco-Sol, dont la philosophie veut que l’apprentissage par le jeu fournit un environnement stimulant pour les enfants, est maintenant le plus grand réseau de garderies communautaires de la région de Windsor-Essex.

PHOTO: Les représentants de Franco-Sol et de l’école Louise-Charron procèdent à la coupe officielle du ruban à l’entrée de la nouvelle garderie.