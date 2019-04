Les membres des communautés africaines s’organisent depuis deux semaines pour collecter des biens destinés aux milliers de sinistrés du cyclone tropical Idai qui a balayé en mars dernier une partie de l’Afrique australe au Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique.

L’Association des communautés africaines de Windsor (ACOW) est le point central de tous les dons. Le samedi 6 avril avait été fixé comme le dernier jour de collecte, des dizaines de personnes aux origines diverses du continent africain affluaient avec des sacs pleins de divers articles. Le président de l’ACOW, Claude Saizonou, épaulé par un groupe de cinq jeunes avaient la charge depuis le matin de recevoir tous les dons en nature et même en argent jusque tard dans la journée. Il s’agit essentiellement de vêtements et de chaussures, de tentes, du dentifrice, de denrées non-périssables, de brosses à dents et bien d’autres produits de première nécessité.

Lindiwe Sithole, coordinatrice de l’aide à Windsor pour le Zimbabwe, était aussi sur place. Elle était très touchée par cet élan de solidarité à l’africaine. Visiblement émue, elle saluait et remerciait chaleureusement chaque personne qui amenait quelque chose, peu importe sa valeur. Elle essayait sans y parvenir de retenir ses larmes devant la générosité de ces personnes qui avaient répondu positivement à son appel.

Williams Mugenzi est lui aussi venu avec sa contribution composée de plusieurs caisses et sacs de produits. Pour lui, le temps fait défaut d’où il suggère « de se donner encore deux semaines supplémentaires pour assembler le maximum de produits car les besoins dans ces pays touchés par le cyclone sont énormes ».

En début d’après midi, les dons déjà amassés étaient estimés à environ une tonne et demie, selon M. Saizonou. En dehors de l’Ontario, la collecte des dons se fait aussi à Calgary et à Edmonton. La coordinatrice de la collecte de Windsor comptait acheminer le matériel jusqu’au point central à Toronto le 10 avril dernier. De là, tout le cargo prendra la route vers le Zimbabwe où des églises sont déjà désignées pour les recevoir et les distribuer aux sinistrés.

Pour le moment les dons sont uniquement destinés aux sinistrés zimbabwéens, l’organisme n’ayant pas encore trouvé de point de distribution central dans les autres régions affectées par le cyclone. Devant cette solidarité, M. Saizonou ne fait que louanger le seigneur : « Je remercie le ciel, c’est bon signe pour l’unité africaine, pour l’unité communautaire, nous ne sommes pas seuls, quand je vois des gens sortir et amener des biens depuis leurs maisons jusqu’ici, ça nous encourage, ça nous démontre qu’il y a un avenir prometteur pour notre communauté ».

Le cyclone Idai a déjà fait au moins 843 morts et plus de 1640 blessés au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. 200 000 autres sont déplacées et plus de 1,8 million de personnes auraient besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Près de 12 000 réfugiés (dont 3000 familles) sur les 13 000 réfugiés vivant dans le camp de Tongogara au Sud Est du Zimbabwe, ont vu leur abri complètement détruit par le vent, la pluie et les inondations.

SOURCE: Gabriel Nikundana