La traditionnelle collecte de fonds communautaire des Bols vides de l’école secondaire l’Essor s’est déroulé au Carrousel de la diversité le 27 mars dernier, activité présentée dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie. Tous les fonds recueillis étaient destinés à Solidarité Jeunesse, une oeuvre des Soeurs de Sainte-Marie pour la République Dominicaine.

Pendant deux heures, les gens étaient invités à déguster plusieurs soupes fait maison par des élèves du cours de cuisine et d’autres jeunes de l’école.

Les adultes payaient 10 $ et les ados 5 $ pour goûter autant de soupes ou potages qu’ils le désiraient. Une grande variété était offerte avec, entre autres, des soupes à la lasagne, lentilles et ognons, tortilla et même une soupe dessert à l’érable. Les participants pouvaient repartir avec un bol en céramique fabriqué par des étudiants de l’Essor. Des membres du Club Richelieu Windsor se sont présentés pour encourager cette collecte de fonds communautaire, de même que de nombreux enseignants et membres de la communauté.