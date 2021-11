Du 9 au 11 novembre, une « Corde à linge » fut organisée au sein des locaux du Carrefour communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). Cette opération saisonnière, qui consiste à mettre à disposition de familles de nouveaux-arrivants ou de personnes isolées en difficulté financière tout un assortiment de vêtements chauds (tuques, chandails, manteaux, foulards, etc.), chaussures, bottes, couvertures, sacs en tout genre et autres objets de première nécessité, est toujours très appréciée.

C’est par ailleurs le témoignage d’une véritable solidarité de la communauté dans son ensemble. Coordonnatrice du Centre d’orientation des adolescents, responsable de cette activité, Marie-Eve Pichette a tenu à « remercier tous ceux qui ont offert gracieusement les articles mis à disposition du public. Cela montre l’esprit d’entraide qui nous anime et c’est une source de motivation supplémentaire pour moi et mes collaborateurs ».

Partenaire privilégié de l’activité, le Comité local en immigration francophone n’a pas ménagé ses efforts afin d’offrir à tout un chacun des textiles de qualité et dans l’air du temps. S’inscrivant durant la neuvième édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone (7-13 novembre 2021),cette Corde à linge avait plus que jamais une résonnance particulière.

Elle a fait le bonheur d’Audrey, originaire du Congo-Brazzaville, installée depuis peu à Windsor avec son fils Monange.

« C’est quelque chose de vraiment inespéré pour nous. Les températures se rafraîchissent jour après jour et nous n’avions pas tout le nécessaire pour affronter sereinement les intempéries », dit-elle.

Après un passage difficile durant quelques années à Montréal, elle a voulu continuer à vivre son rêve canadien à Windsor. « J’y avais transité en provenance des États-Unis, avant de m’établir au Québec, en qualité de demandeur d’asile. L’énergie et la bienveillance que je ressens dans cette région me permettront d’aller de l’avant et de me construire un avenir », s’est-elle exprimée.

L’espoir suscité par cette main tendue que représente la Corde à linge communautaire est éminemment gratifiant pour les organisateurs. Marie-Ève Pichette partage ainsi l’histoire touchante de ce père de famille qui a pu bénéficier de cette solidarité lors des précédentes opérations, avant de donner à son tour cette année.

« Cela nous montre qu’avec un peu d’entraide et d’empathie, il est possible d’assister les gens et de leur permettre de sortir de leur précarité afin qu’ils aident à leur tour », mentionne Mme Pichette.

Ce cercle vertueux est à n’en pas douter des plus inspirants. En effet, à l’instar des banques alimentaires, particulièrement actives en cette période de l’année, la Corde à linge du Carrefour communautaire remplit une mission sociale, fraternelle et humaniste.

Les jeunes du Centre d’orientation des ados ne s’y sont pas trompés. Ils sont souvent en première ligne de la promotion de l’activité auprès de leur familles, amis ou connaissances. Durant les trois jours de mise en place de la Corde à linge communautaire, une belle affluence a pu être constatée, et les locaux du CCFWEK ont accueilli chaleureusement, de 11 h à 16 h, tous ceux qui ont poussé la porte de la structure.

SOURCE – Stéphane Lucky