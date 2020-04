Erie Shores HealthCare (ESHC), en collaboration avec le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU), a reçu l’approbation du ministère de la Santé de l’Ontario, région de l’Ouest, d’ouvrir un Centre de dépistage de la COVID-19 à l’hôpital de la rue Talbot, à Leamington.

La nouvelle clinique a ouvert ses portes aujourd’hui. Elle est accessible de 8 h à 16 h, sept jours par semaine, avec la possibilité d’augmenter ses heures d’ouverture selon la demande.

Les résidents du comté d’Essex qui rencontrent les critères pour évaluer s’ils sont ou pas infectés par la COVID-19 ont désormais un Centre dévoué au dépistage. Une évaluation clinique doit être effectuée avant chaque test. Certains groupes de personnes sont priorisés pour des tests de dépistage, selon le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Dr. David Williams. Parmi ceux-ci, il y a les travailleurs symptomatiques de la santé et les employés qui travaillent dans les centres de santé, les résidents symptomatiques et les employés des foyers de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. On retrouve également sur cette liste les patients hospitalisés avec des symptômes respiratoires, les voyageurs symptomatiques identifiés aux différents points d’entrée au Canada, et les membres symptomatiques des communautés éloignées, rurales et autochtones.

Les personnes qui sont inquiètes d’une possible contamination sont priées de continuer le protocole de communiquer en premier avec leur fournisseur de soins de santé primaires. Ces médecins de famille et infirmières praticiennes sont en contact avec le WECHU et sont les mieux placés pour déterminer si ces patients rencontrent les critères pour prendre un test de dépistage de la COVID-19. S’il est déterminé qu’un test est nécessaire, les fournisseurs de soins de santé primaires donneront aux patients un formulaire de référence et leur demanderont de retourner à la maison en quarantaine volontaire.

Si les individus sont gravement malades, ils devraient se rendre à l’urgence. Les références s’effectuent par l’entremise de Télésanté Ontario, les médecins de famille, les cliniques de soins d’urgence et le WECHU. Tous les hôpitaux demandent que les patients prennent un rendez-vous mais ils permettent un certain achalandage de patients pour les centres de dépistage, dont celui du ESHC.

« L’ouverture du centre de dépistage de la COVID-19 du ESHC est une bonne nouvelle pour les communautés que nous desservons, expliquait le 14 avril dernier la présidente directrice générale du ESHC, Janice Dawson. Récemment, le premier ministre Doug Ford annonçait la nécessité d’augmenter la capacité de faire des tests de dépistage de la COVID-19 à travers la province en mettant l’emphase sur les professionnels de la santé de tous les secteurs, les patients et résidents des foyers de soins de longue durée et des résidences pour les aînés, et autres groupes de personnes vulnérables. Ce nouveau centre de dépistage permet au ESHC de fournir aux citoyens du comté d’Essex un service d’évaluation et de dépistage pour ceux qui expérimentent des symptômes qui pourraient être liés au virus de la COVID-19. »

« Le centre d’évaluation de la COVID-19 gardera les patients symptomatiques hors du département de l’urgence pour que l’hôpital puisse rester concentré sur les besoins plus élevés de cette communauté », ajoute le Dr Ross Moncur, médecin-chef du ESHC.

La clinique de dépistage de la COVID-19 est située à l’entrée des cliniques ambulatoires (sur la rue Fader). Il s’agit d’un endroit isolé près du département de l’urgence du ESHC. Il n’y aura pas d’accès à l’hôpital à partir de ce site, ni au centre de dépistage de la COVID-19 à partir de l’hôpital. Quand les patients arrivent au ESHC, ils doivent se rendre à la remorque de contrôle avant d’être redirigés vers la clinique de dépistage. Tous sont évalués pour déterminer s’ils ont besoin de faire un prélèvement. Pour plus de renseignements, visitez erieshoreshealthcare.ca.

SOURCE: Arms Bumanlag, Erie Shores HealthCare

PHOTO: L’hôpital telle que vue de la rue Fader.