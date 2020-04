Le gouvernement de l’Ontario collabore avec ÉLAN Ontario pour aider les aînés et les personnes les plus vulnérables à demeurer en contact avec la communauté, et à rester en santé pendant leur isolement à domicile durant l’éclosion de la COVID-19.

ÉLAN Ontario est le premier carrefour de bénévolat bilingue de la province conçu pour aiguiller les bénévoles là où ils sont les plus utiles. Les besoins de chaque collectivité varient, mais il y a des groupes de partout dans la province qui recherchent des bénévoles afin d’aider à la livraison de nourriture et de médicaments, de faire des courses ou de vérifier auprès des aînés et des personnes les plus vulnérables qui sont en isolement à domicile si tout va bien par téléphone ou par courriel.

« Durant cette période difficile, il est maintenant plus important que jamais de s’unir afin d’aider les personnes les plus vulnérables dans nos collectivités, affirme Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité. En collaborant avec ÉLAN Ontario et avec le soutien du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, nous allons mobiliser la puissance des bénévoles pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, en particulier les personnes âgées et celles qui ont un handicap. »

Les organismes bénévoles peuvent consulter www.sparkontario.ca/fr pour y afficher des occasions de bénévolat offertes dans leur collectivité. On encourage les Ontariennes et Ontariens qui veulent faire du bénévolat à consulter le site Web afin de changer les choses dans leur propre région.

Les aînés, les personnes handicapées et les autres personnes qui ont besoin d’aide peuvent également s’adresser aux services essentiels de leur collectivité à tout moment en consultant www.211ontario.ca/fr/ ou en composant le 2-1-1, ou le 1 877 330-3212 (sans frais). Les services ATS sont également offerts au 1 888 340-1001.

L’Ontario prend des mesures pour protéger la santé et la sécurité des aînés et des personnes handicapées pendant cette pandémie, ce qui comprend un investissement supplémentaire de 20 millions $ sur deux ans afin d’améliorer la protection des aînés et du personnel dans les maisons de retraite, et un investissement qui appuiera la livraison de nourriture et de médicaments aux aînés et aux personnes handicapées afin de s’assurer qu’ils demeurent à la maison et en santé.

L’Ontario investit 100 000 $, dans le cadre d’une initiative à l’échelle gouvernementale, pour aider à jumeler les organismes communautaires aux bénévoles recherchés en Ontario au moyen de www.sparkontario.ca/fr. La province a récemment annoncé un fonds d’aide aux services sociaux de 200 millions $ en vue de soutenir les personnes les plus vulnérables durant la COVID-19. Ce fonds aidera les municipalités et les fournisseurs de services sociaux, tels que les refuges, les banques alimentaires, les services d’urgence, les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à continuer à offrir des services essentiels et à trouver des moyens de promouvoir la distanciation sociale et l’isolement à domicile en vue d’assurer la santé et la sécurité des Ontariens et des Ontariennes.

SOURCE: gouvernement de l’Ontario