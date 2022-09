Le Centre d’orientation pour adolescents a procédé, le 24 août, à la distribution de 45 trousses scolaires pour les jeunes qui fréquentent le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK).

Cette trousse scolaire comprend un sac-à-dos avec un cartable, un duo-tang et un étui à crayons.

« Nous avons été approchés par Centraide Windsor-Essex et le Groupe de construction Fortis pour offrir ce matériel scolaire aux adolescents inscrits au Centre pour ados, explique Marie-Ève P. Stroesser, directrice du Centre. Nous les remercions chaleureusement pour leur générosité à l’égard des jeunes nouveaux arrivants francophones. »

Avec le début de l’année scolaire, les activités se multiplieront au cours des prochains mois. « Techniquement, ce sera notre première rentrée scolaire normale depuis que nous avons ouvert nos locaux au Carrefour communautaire, ajoute Mme Stroesser.

« Parmi les nouveautés, nous recevrons Isabelle Stein du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) qui présentera le programme bilingue des Jeunes créateurs d’impact qui permettra à 24 jeunes adultes de 16 à 30 ans de s’investir dans un projet sociétal local qui leur tient à cœur. Ce projet comprend trois journées consacrées à des formations, des tables rondes, une visite d’entreprise sociale, des sessions de développement personnel et des compétences. »

Au total,120 heures seront consacrées par chaque participant à son projet avec un accompagnement continu du CCO et une possibilité d’aide financière pour les projets.

Parmi les autres activités à noter cet automne, il y aura quelques présentations en santé mentale, en emploi, des activités entourant le lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre et, sur le plan de la santé publique, le sujet du virus de la variole du singe sera abordé.

« Nous accueillons depuis peu une nouvelle tutrice pour aider les jeunes avec leurs matières scolaires et, en octobre, nous dévoilerons la fresque du projet de la Frescophonie de l’ACFO WECK sur laquelle nos jeunes ont travaillé avec l’artiste Denis Maltais », conclut la directrice.

Durant l’année scolaire, le Centre d’orientation pour adolescents accueille les jeunes du lundi au jeudi de 15 h à 19 h, et le vendredi de 15 h à 18 h. Pour ceux nouvellement arrivés dans la région, il s’agit d’un endroit convivial et chaleureux où ils peuvent se faire des amis, profiter de salles de jeux vidéo, de sport moderne, de relaxation et d’une équipe professionnelle à l’écoute de leurs besoins pour faciliter leur intégration au sein de la société canadienne.

Photo : CCFWEK. Le Groupe Fortis de Windsor a offert généreusement 45 sacs à dos pour les jeunes du Centre pour adolescents du CCFWEK.